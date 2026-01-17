2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

2026. január 27., Budapest

Külpolitika Donald Trump Izraeli-palesztin konfliktus

Nagy neveket gyűjtött maga köré Trump a gázai béketestületbe

Többek között Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner, az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio és a korábbi brit miniszterelnök, Tony Blair is tagja lett a gázai béketestületnek, amit az amerikai elnök vezet.

A testület a Gázai övezet újjáépítését fogja felügyelni – írja a Telex. A CNN szerint a testület fontos szerepet fog játszani abban, hogy végrehajtsa az ENSZ által is támogatott amerikai tervet, ami az évek óta bombázott terület demilitarizációjáról és újjáépítéséről szól. Trump korábban jelezte, hogy Egyiptom, Törökország és Katar támogatásával is biztosítani fogják, hogy átfogó demilitarizációs megállapodás jöjjön létre a Hamásszal, amibe beletartozna az iszlamista szervezet összes fegyverének átadása és az összes alagútjának a felszámolása.

A testület alapítói között van még Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és a Világbank elnöke, Ajay Banga is. A Fehér Ház helyi idő szerint pénteken azt közölte, később további neveket is fognak közölni. Mielőtt az első tagokat megnevezték, Trump a testületet a „valaha volt legjobb és legmagasabb presztízsű” testületnek nevezte. A testületben nem kaptak helyet annak a Palesztin Hatóságnak a tagjai, amely a Hamász riválisaként irányítja Ciszjordánia részeit, és amely később, a reformok után valószínűleg a Gázai övezetet is irányíthatja majd.

Izrael és a Gázát egykoron irányító Hamász 2023. október 7-én kezdett minden eddiginél halálosabb háborúba azt követően, hogy a Hamász fegyveresei bő két éve kitörtek az övezetből, megöltek 1200 izraelit, százakat pedig túszként magukkal hurcoltak Gázába. Válaszul Izrael légi és szárazföldi hadjáratot indított a Hamász teljes likvidálására. A vérontásnak az amerikai közvetítéssel 2025. október 7-én megkötött tűzszünet vetett véget.

A szlovén kormány döntése alapján két katonatisztet küldenek Grönlandra egy dán vezetésű nemzetközi katonai gyakorlat előkészítésére és végrehajtására – közölte a szlovén védelmi minisztérium szombaton.

Megerősítette Dánia lehetséges legjobb, Aaa szintű besorolásait a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte, hogy az Egyesült Államokkal Grönland ügyében kialakult viszály diplomáciai megoldását valószínűsíti, és nem számol Dánia nemzetbiztonsági kockázatainak jelentős növekedésével.

Elkülönít 60 millió euró kiegészítő forrást Németország, hogy segítsen Ukrajnának megbirkózni az energiaellátási nehézségekkel, amelyeket a legutóbbi orosz támadások okoztak – jelentette be pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter berlini sajtótájékoztatóján, miután találkozott osztrák hivatali partnerével, Beate Meinl-Reisingerrel.

Jelentős légvédelmirakéta-szállítmány érkezett pénteken Ukrajnába – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben, a Petr Pavel cseh államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón.

