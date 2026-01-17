Nagy neveket gyűjtött maga köré Trump a gázai béketestületbe

A testület a Gázai övezet újjáépítését fogja felügyelni – írja a Telex. A CNN szerint a testület fontos szerepet fog játszani abban, hogy végrehajtsa az ENSZ által is támogatott amerikai tervet, ami az évek óta bombázott terület demilitarizációjáról és újjáépítéséről szól. Trump korábban jelezte, hogy Egyiptom, Törökország és Katar támogatásával is biztosítani fogják, hogy átfogó demilitarizációs megállapodás jöjjön létre a Hamásszal, amibe beletartozna az iszlamista szervezet összes fegyverének átadása és az összes alagútjának a felszámolása.

A testület alapítói között van még Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és a Világbank elnöke, Ajay Banga is. A Fehér Ház helyi idő szerint pénteken azt közölte, később további neveket is fognak közölni. Mielőtt az első tagokat megnevezték, Trump a testületet a „valaha volt legjobb és legmagasabb presztízsű” testületnek nevezte. A testületben nem kaptak helyet annak a Palesztin Hatóságnak a tagjai, amely a Hamász riválisaként irányítja Ciszjordánia részeit, és amely később, a reformok után valószínűleg a Gázai övezetet is irányíthatja majd.

Izrael és a Gázát egykoron irányító Hamász 2023. október 7-én kezdett minden eddiginél halálosabb háborúba azt követően, hogy a Hamász fegyveresei bő két éve kitörtek az övezetből, megöltek 1200 izraelit, százakat pedig túszként magukkal hurcoltak Gázába. Válaszul Izrael légi és szárazföldi hadjáratot indított a Hamász teljes likvidálására. A vérontásnak az amerikai közvetítéssel 2025. október 7-én megkötött tűzszünet vetett véget.