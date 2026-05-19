Nagy nyomás alatt tartja az ukrán hadsereg Oroszországot

„Kritikusan magas a drónok aktivitása a városban (Enerhodarban). Egész éjjel támadások értek autókat és útlezárásokat, lakóházakba is becsapódtak. Legyenek rendkívül óvatosak! Csökkentsék a minimumra az utcán való mozgást és tartózkodást!” – írta Makszim Puhov polgármester a Telegram-csatornáján.

Jurij Csernyicsuk, a zaporizzsjai atomerőmű igazgatója közölte a RIA Novosztyi hírügynökséggel, hogy az energetikai létesítményben az emberéletet is követelő ukrán támadások miatt folyamatosan feszült a helyzet.

Korábban Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója kifogásolta, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) titkársága gyakorlatilag „nem veszi észre” az ukrán fegyveres erők által a zaporizzsjai atomerőmű ellen naponta végrehajtott támadásokat és azt, hogy az ukrán hadsereg orosz állampolgárokokat öl meg.

Dróntámadás veszélye miatt kedd reggel átmenetileg lezárták a forgalmat Jaroszlavlból Moszkva felé vezető úton.

A jaroszlavli régióban pilóta nélküli repülőszerkezetek tömeges támadása tüzet okozott egy hivatalosan meg nem nevezett ipari üzemben. Herszon megye orosz ellenőrzés alá került részén kilenc körzetben szakadt meg az áramellátás.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem 315 repülőgép típusú drón semmisített meg 19 régió és az Azovi-tenger felett. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester négy, az orosz fővárosra tartó pilóta nélküli repülő szerkezet lelövéséről számolt be.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete heti jelentésében azt írta, hogy a május 11-17. közötti időszakban ukrán támadások következtében 31 civil vesztette életét, köztük 2 kiskorú. A sebesültek számát 209-ben nevezte meg, közülük 18 volt gyermek. A diplomata heti jelentése szerint az ukrán alakulatok legkevesebb 3619 lőszert lőttek ki orosz területen található polgári célpontokra.