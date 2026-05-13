Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Nagy útra kelt Donald Trump, de mit hozhat ki belőle?

Pekingbe tart az amerikai elnök.

Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez – mondta Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatásra kedden.

„Nem gondolom, hogy bármilyen segítségre lenne szükségünk Iránt illetően, győzni fogunk így, vagy úgy”

- fogalmazott Donald Trump, majd megismételte: kitart Iránnal kapcsolatban megfogalmazott célja mellett, miszerint Teheránnak le kell mondania nukleáris programjáról és nem kerülhet atomfegyver birtokába. Egyben az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád „teljes sikerét” hangoztatta.

Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Megjegyezte, hogy Kína kőolaj-felhasználásának jó részét a blokád alatt álló öböl térségéből szerzi be, míg az Egyesült Államoknak nincs ilyen problémája.

Donald Trump többnapos kínai útjával kapcsolatban pozitív várakozásának adott hangot, és úgy vélte „jó dolgok fognak történni”. Az előzetes tervek szerint csütörtökön és pénteken is tárgyalóasztalhoz ül az amerikai és a kínai elnök.

Donald Trump legutóbb első elnöksége idején, 2017-ben járt hivatalos látogatáson Pekingben.

Ezúttal az Egyesült Államok 16 meghatározó vállalatának vezetője kíséri el, köztük Elon Musk, a Tesla elektromos autógyártó tulajdonosa, elnök-vezérigazgatója, valamint Tim Cook, az Apple vezérigazgatója és Larry Fink, a Blackrock befektetési vállalat vezérigazgatója. Az amerikai üzleti delegációnak tagja lesz többi között a Boeing, a GE Aerospace, a Meta, a Cargill, a Citigroup és a Goldman Sachs vezető tisztségviselője, ami jelzi, hogy komoly gazdasági megállapodásokat készítettek elő a felek.

Az amerikai adminisztráció tagjai közül – többek között – Pekingbe utazik Pete Hegseth védelmi miniszter és Marco Rubio külügyminiszter, akit a kínai kormányhatóságok még 2020-ban szenátorként szankcióval sújtottak, aminek része a beutazási tilalom is, mert szót emelt az emberi jogok Kínában tapasztalható megsértése ellen. Ugyanakkor Marco Rubio külügyminiszterként ott lehet a kínai fővárosban.

Kína egy figyelmeztetéssel várja Trumpot

Miközben Donald Trump amerikai elnök repülőgépén Peking felé tart a kínai-amerikai csúcstalálkozóra, Kína szerdán határozott nemtetszését fogalmazta meg azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok fegyvereket ad el Tajvannak.

Csang Han, a tajvani ügyek hivatalának szóvivője azt nyilatkozta, hogy

„Tajvan belügy, és a kínai nép ügye”.

Mint fogalmazott: Peking határozottan ellenzi, hogy az Egyesült Államok bármilyen formában katonai kapcsolatot alakítson ki Kína tajvani régiójával, és határozottan ellenezi azt is, hogy az Egyesült Államok fegyvereket adjon el Kína tajvani régiójának. Leszögezte, hogy „Tajvan Kína alapvető érdekeinek a középpontjában áll”.

Decemberben a Trump-kormányzat 11 milliárd dolláros fegyvercsomagot jelentett be Tajvannak, ami a valaha volt legnagyobb csomag. Az Egyesült Államok törvényileg köteles biztosítani Tajvan számára az önvédelemhez szükséges eszközöket, a hivatalos diplomáciai kapcsolatok hiánya ellenére.

Kína saját területének tekinti Tajvant, és a Tajpejnek történő fegyvereladások kérdése minden bizonnyal fölmerül a Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök kétnapos találkozóján.

(via MTI)

A fű alatt ergy harmadik légierő is támadta Iránt – új információk kerültek napvilágra

Eddig sikerült eltitkolni?

Európa megmozdult Putyin rakétatesztje után

Oroszország tesztelte a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát, közben Zelenszkij bejelentette, Ukrajna 13 országgal és a NATO-val közösen antiballisztikus koalíciót alakít.

Már látni, mikor érkezik a gigahitel Ukrajnának

Drónokra fordítják az első pénzeket.

