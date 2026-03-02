Nagyhatalmú vezető üzent Trumpnak: a világ nem térhet vissza a dzsungel törvényéhez

A kínai állami média beszámolója szerint Vang Ji telefonon tárgyalt Jean-Noel Barrot francia külügyminiszterrel, és megerősítette neki Kína elvi álláspontját az országok közötti konfliktusokkal kapcsolatban.

Hangsúlyozta: a nemzetközi közösségnek a nemzetközi jogot sértő minden egyes cselekménnyel szemben fel kell lépnie, és nem alkalmazhat kettős mércét.

Az iráni nukleáris dosszié kérdésének rendezését vissza kell terelni a politikai és a diplomáciai keretbe – mondta.

Kifejezte abbéli reményét, hogy Franciaország objektív és pártatlan álláspontot képvisel ebben az ügyben, megőrzi higgadt és racionális megközelítését, és Kínával együtt a helyzet stabilizálásán dolgozik. Hangsúlyozta: a feleknek együtt meg kell védeniük a nemzetközi kapcsolatok alapelveit.

A francia külügyminiszter ismertette Franciaország álláspontját a közel-keleti helyzetről, és kiemelte, hogy Franciaország és Kína az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaiként különleges felelősséget viselnek a nemzetközi béke és biztonság megőrzésében.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai műveletükhöz nem kérték ki az ENSZ Biztonsági Tanácsának véleményét, és nem rendelkeznek a testület felhatalmazásával – hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy Kína jó kapcsolatokat ápol Iránnal és a Perzsa-öböl menti többi országgal, és szeretne aktív szerepet vállalni a térség stabilizálásában.

