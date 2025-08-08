2p
Külpolitika Donald Trump

Nagyon érik a Trump-Putyin találkozó

mfor.hu

Nem kell hozzá Zelenszkij ukrán elnök.

Donald Trump amerikai elnök kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban az esetben is, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt újságírói kérdésre.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolt nemmel, hogy az amerikai fél orosz-ukrán elnöki találkozóhoz köti-e azt, hogy létrejöjjön az amerikai-orosz csúcstalálkozó.

Dimitrij Poljanszki, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban a világszervezet székhelyén a tervbe vett jövő heti amerikai-orosz elnöki találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy a felek megállapodtak a helyszínről, de az egyelőre nem nyilvános. A találkozó céljával kapcsolatban az orosz ENSZ-diplomata úgy fogalmazott, hogy „Oroszország célja mindig a béke és biztonság a világban, és ezek nem változnak, ugyanezt a célt követjük az ilyen fajta egyeztetéseken is”.

Farhan Hak, az ENSZ helyettes-szóvivője, szintén New Yorkban, Antonio Guterres ENSZ főtitkár nevében úgy reagált a lehetséges amerikai-orosz csúcstalálkozóra, hogy „meg kell látnunk, mi történik”. „Világos, hogy üdvözlünk minden erőfeszítést, ami arra irányul, hogy olyan békét hozzon Ukrajnában, ami összhangban van az ENSZ alapokmányával, a nemzetközi joggal és az ENSZ Közgyűlés, valamint a Biztonsági Tanács határozataival” – mondta.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elfogadták Gáza megszállásának tervét

Elfogadták Gáza megszállásának tervét

Cél a Hamász leszerelése.

Putyin megmondta, hol találkozna Trumppal

Baráti helyszínen. 

Hivatalos Trump és Putyin találkozni fognak

Hivatalos: Trump és Putyin találkozni fognak

Megállapodott Oroszország és az Egyesült Államok arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozni fog a közeljövőben – jelentette be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában.

Durva vámok jöhetnek a chipekre és félvezetőkre

Durva vámok jöhetnek a chipekre és félvezetőkre

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok „körülbelül 100 százalékos” vámot vet ki az importált félvezető chipekre, hozzátéve, hogy a chipgyártók elkerülhetik a vámot, ha befektetnek az amerikai gyártásba.

Donald Trump büntetővámot vezet be Indiával szemben az oroszországi kőolajbeszerzések miatt

Donald Trump büntetővámot vezet be Indiával szemben az oroszországi kőolajbeszerzések miatt

Donald Trump amerikai elnök büntetővámot vezet be Indiával szemben az oroszországi kőolajbeszerzések miatt – az erről szóló elnöki rendeletet szerdán tett közzé a Fehér Ház.

Izraeli katonák járőröznek a megszállt Ciszjordániában

Szankciót vet ki Izraelre az egyik szomszédunk

Betiltotta az Izrael által megszállt palesztin területekről származó termékek importját Szlovénia szerdán, és további segélycsomagot hagyott jóvá a gázai palesztinok számára – közölte a ljubljanai kormány.

XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa: Hirosima a nukleáris fegyverek okozta pusztításra figyelmeztet

Az idő múlása ellenére a hirosimai atomtámadás egyetemes figyelmeztetés a háborúkra, különösképpen a nukleáris fegyverek okozta pusztításra – mondta XIV. Leó pápa az atombomba ledobásának 80. évfordulóján szerdán.

Karol Nawrocki

Fontos szövetségest kapott Orbán Viktor

Letette esküjét az új lengyel elnök, aki a Fidesz-szövetséges Jog és Igazságosság (PiS) támogatásával nyerte meg az elnökválasztást idén júniusban.    

Üdülőközpontra záporoztak Putyin bombái

Üdülőközpontra záporoztak Putyin bombái

Az orosz hadsereg csapást mért a Zaporizzsjai járásra.

Küszöbön az újabb botrány? Újabb politikus menekülhet Magyarországra

Küszöbön az újabb botrány? Újabb politikus menekülhet Magyarországra

Most egy parlamenti képviselő érkezhet a letartóztatás elől menekülve.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168