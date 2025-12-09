2p

Nagyon fontos ember fogadta az ukrán elnököt

Az ukrajnai háború volt a központi témája XIV. Leó pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának Castel Gandolfo pápai rezidenciáján – közölte a Szentszék kedden.

A közlemény szerint az egyházfő hangsúlyozta a felek közötti párbeszéd folytatása szükségességét.

A pápa ismetelten hangot adott a sürgető reménynek, hogy a folyamatban levő diplomáciai kezdeményezések igazságos és tartós békéhez vezethetnek.

Szó volt a háborús foglyok kérdéséről, és annak szükségességéről, hogy az ukrán gyerekek visszatérhessenek családjaikhoz. A Szentszék azokra utalt, akiket Ukrajnából Oroszországba hurcoltak.

A Róma közeli Castel Gandolfo pápai rezidencián tartott találkozó mintegy fél óráig tartott.

Délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnök fogadja Zelenszkijt a római kormánypalotában.

A katolikus egyházfő és az ukrán elnök közötti találkozót elsőként Antonio Tajani külügyminiszter kommentálta, hangoztatva, hogy „Olaszország álláspontja egyértelmű: támogatjuk Ukrajnát, igazságos és tartós békét akarunk, meggyőződésünk, hogy az Egyesült Államok döntő szerepet tölthet be a tűzszünet elérésében, utána pedig az ukránoknak és az oroszoknak kell megállapodniuk a határokról”.

Volodimir Zelenszkij London és Brüsszel után érkezett meg Rómába: az ukrán elnök a Washington által kidolgozott béketerv módosításairól egyeztet az európai tárgyalópartnereivel.

(MTI)

 

