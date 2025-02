Nagyon fontos vezetővel találkozott hétfő reggel Orbán Viktor

A munkavacsorán pedig csatlakozik a csúcshoz az Egyesült Királyság miniszterelnöke is, tekintettel az idén megrendezendő EU–Egyesült Királyság csúcstalálkozóra. Ez a vacsora lesz az első alkalom, hogy Keir Starmer miniszterelnök mind a 27 tagállami vezetővel találkozik.

Az Európai Tanács elnöke a munkaebédre meghívta a NATO-főtitkárát is, akivel elsősorban az Ukrajnának nyújtott támogatást, valamint az EU és a NATO közötti együttműködést vitatják majd meg.

Másrészt – teszi hozzá Costa – mindig is a tagállamok fognak felelni a fegyveres erőikért, ugyanakkor közös érdek, hogy európai szinten szorosabb legyen az együttműködés.

Ami a csúcsot illeti, António Costa, Európai Tanács elnökének meghívólevele szerint a téma az európai védelem lesz. „Oroszország Ukrajna elleni agressziója miatt – a nemzetközi jog alapelveit megsértve és az európai biztonságot veszélyeztetve – újra nagy intenzitású háború dúl kontinensünkön, amihez a tagállamok, valamint a gazdaságaik és társadalmaik elleni egyre fokozódó hibrid és kibertámadások is társulnak. Az európai béke annak függvénye, hogy Ukrajna megnyerje az átfogó, igazságos és tartós békét”, írta a portugál politikus.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előzetesen arról írt , hogy „új korszak köszöntött be a geopolitikában”, „a 21. század újra háborút” hozott Európába. „Most ebben az új valóságban élünk és ez indokolttá teszi, hogy megerősítsük az elkötelezettségünket Európa biztonsága iránt”, fűzte hozzá.

„Van mit megbeszélnünk: még csak 14 napja iktatták be Trump elnököt, de máris a feje tetejére állította a világot. Célunk, hogy Magyarország a változások nyertese legyen!”, jelentette ki Orbán Viktor előzetesen Facebook-oldalán.

Nem hivatalos csúcsértekezletre gyűlnek össze hétfőn az uniós tagállamok vezetői a brüsszeli Egmont-palotában. A csúcson Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz, aki reggel kétoldalú megbeszélést tartott a NATO-főtitkárral.

