Nagyon is él Trump, fontos bejelentést tett

Miután pletykák futótűzként terjedtek el Donald Trump megromlott egészségi állapotáról, amelyeket felerősített, hogy a napi rendszerességgel szerepelni szerető amerikai elnök csaknem egy hete nem jelent meg a nyilvánosság előtt, magyar idő szerint kedd este rendkívüli sajtótájékoztatót tartott.

A legnagyobb bejelentése az volt, hogy az amerikai űrerők központját Coloradóból az Alabamában lévő Huntsville-be költöztetik át.

Miután tisztázta, teljesen alaptalanok azok a pletykák, melyek a rossz egészségügyi állapotáról szólnak, arról beszélt, hogy pár napon belül eldönti, milyen lépést tegyen az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan.

Emellett még az alábbiakat közölte: