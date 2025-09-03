Nagyon is él Trump, fontos bejelentést tett

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az amerikai űrerők központja az alabamai Huntsville-be költözik, amitől az amerikai elnök több milliárd dollárnyi befektetést és az Egyesült Államok űrben való dominanciáját reméli.

Miután pletykák futótűzként terjedtek el Donald Trump megromlott egészségi állapotáról, amelyeket felerősített, hogy a napi rendszerességgel szerepelni szerető amerikai elnök csaknem egy hete nem jelent meg a nyilvánosság előtt, magyar idő szerint kedd este rendkívüli sajtótájékoztatót tartott.

A legnagyobb bejelentése az volt, hogy az amerikai űrerők központját Coloradóból az Alabamában lévő Huntsville-be költöztetik át. 

Miután tisztázta, teljesen alaptalanok azok a pletykák, melyek a rossz egészségügyi állapotáról szólnak, arról beszélt, hogy  pár napon belül eldönti, milyen lépést tegyen az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan.

Emellett még az alábbiakat közölte:

  • Venezuela mellett kilőttek egy drogcsempész hajót,
  • a gárdisták bevetése Washingtonban rendkívüli mértékben csökkentette a bűnözést, Trump abban bízik, hogy más városokban is sikeres lesz a bevetésük,
  • a mesterséges intelligencia „nagyobb, mint az internet és még 4-5 dolog”,
  • India és az Egyesült Államok kapcsolata remek, de az ázsiai ország túl nagy vámokat vetett ki az amerikai termékekre,
  • az amerikai jegybank szerepét betöltő Fednek kamatot kell vágnia,
  • Kína nem jelent fenyegetést az USA-ra.

