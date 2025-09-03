Nagyon is él Trump, fontos bejelentést tett

Miután pletykák futótűzként terjedtek el Donald Trump megromlott egészségi állapotáról, amelyeket felerősített, hogy a napi rendszerességgel szerepelni szerető amerikai elnök csaknem egy hete nem jelent meg a nyilvánosság előtt, magyar idő szerint kedd este rendkívüli sajtótájékoztatót tartott.
A legnagyobb bejelentése az volt, hogy az amerikai űrerők központját Coloradóból az Alabamában lévő Huntsville-be költöztetik át.
Miután tisztázta, teljesen alaptalanok azok a pletykák, melyek a rossz egészségügyi állapotáról szólnak, arról beszélt, hogy pár napon belül eldönti, milyen lépést tegyen az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan.
Emellett még az alábbiakat közölte:
- Venezuela mellett kilőttek egy drogcsempész hajót,
- a gárdisták bevetése Washingtonban rendkívüli mértékben csökkentette a bűnözést, Trump abban bízik, hogy más városokban is sikeres lesz a bevetésük,
- a mesterséges intelligencia „nagyobb, mint az internet és még 4-5 dolog”,
- India és az Egyesült Államok kapcsolata remek, de az ázsiai ország túl nagy vámokat vetett ki az amerikai termékekre,
- az amerikai jegybank szerepét betöltő Fednek kamatot kell vágnia,
- Kína nem jelent fenyegetést az USA-ra.