Nagyon kellemetlen hívást kaphat Orbán Viktor Ukrajna ügyében

Már javában készülnek a tervek Brüsszelben Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítására.

Egybehangzó sajtóértesülések szerint az EU fokozatosan adna tagsági jogokat Kijevnek, és egyértelmű időkeretet szabna arra, hogyan tudna előrehaladni a teljes jogú tagsághoz vezető procedúrával, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Az Európai Bizottság egyik szóvivője a Bloombergnek megerősítette, hogy Ukrajna EU-csatlakozása része a most zajló béketárgyalásoknak. Az ukrajnai béketerv egyik változata 2027-re irányozza elő az ukrán uniós tagságot.

Az EU hajlandónak mutatkozik már jövőre felvenni Ukrajnát, mégha nem is adna neki egyből teljes jogú tagságot. A cél, hogy az EU-tagság által is megerősítsék az ország pozícióját Európában, és eltávolítsák Moszkvától.

Ennek a hívásnak aligha örülne Orbán Viktor
Amennyiben az Ukrajna EU-csatlakozását élesen ellenző és vétóval fenyegető magyar kormány megnyeri az áprilisi országgyűlési választást, akkor még mindig van egy ember, aki úgymond jobb belátásra bírhatja Orbán Viktort ebben az ügyben: Donald Trump.

Az amerikai elnök ugyanis nem csinál titkot abból, hogy ő szeretne lenni a nagy békecsináló az orosz-ukrán háborúban. Márpedig ha a célja elérésében az ukrán EU-tagsággal kapcsolatos magyar vétó (is) akadályozza – szomszédunk EU-csatlakozása a béketerv része –, akkor Trump alighanem nyomást fog gyakorolni Orbán Viktorra, hogy ejtse a vétóját. 

A teljes írást a Privátbankáron olvashatják.

Már áprilisban hozzájuthat a 90 milliárd eurós hitelhez Ukrajna, ha az Európai Tanács is jóváhagyja az Európai Parlament döntését. A képviselők döntő többsége jóváhagyta a kölcsön folyósítását.

A kínai külügyminiszter Budapestre jön.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan bejelenti: elnökválasztás lesz Ukrajnában, a lakosság pedig szavazhat arról, elfogadják-e a háborút lezáró béketervet.

A testület módosította a menekültügyi eljárásokról szóló uniós jogszabályokat. Bevezették a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékét és megerősítették a biztonságos harmadik ország elvét.

Indonézia jelentkezett elsőként, és akár nyolcezer katonáját is küldené.

A francia elnök arra szólította fel Európát, hogy határozottabban lépjen fel a nemzetközi színtéren, mondván: eljött az ideje annak, hogy „hatalomként” kezdjen viselkedni.

Az Európai Parlament (EP) többsége kedden megszavazta azokat a  biztosítékokat, amelyek az európai mezőgazdaságot védik a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) országaival kötött szabadkereskedelmi egyezmény alkalmazása során, ha megugrana bizonyos termékek behozatala.

Földcsuszamlásszerű győzelmet aratott Takaicsi Szanae a japán előrehozott választáson, amivel a második világháború óta nem látott politikai felhatalmazást szerzett az alsóházban. Takaicsi a 2022-ben meggyilkolt egykori japán miniszterelnök, Abe Sinzó örökösének számít. Határozott Kína-politikát és a gazdaságot végre növekedési pályára állító intézkedéseket ígért.

Február 15-16-án Pozsonyba és Budapestre látogat Marco Rubio. 

Óriási győzelmet aratott.

Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

