Nagyon kellemetlen hívást kaphat Orbán Viktor Ukrajna ügyében

Egybehangzó sajtóértesülések szerint az EU fokozatosan adna tagsági jogokat Kijevnek, és egyértelmű időkeretet szabna arra, hogyan tudna előrehaladni a teljes jogú tagsághoz vezető procedúrával, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Az Európai Bizottság egyik szóvivője a Bloombergnek megerősítette, hogy Ukrajna EU-csatlakozása része a most zajló béketárgyalásoknak. Az ukrajnai béketerv egyik változata 2027-re irányozza elő az ukrán uniós tagságot.

Az EU hajlandónak mutatkozik már jövőre felvenni Ukrajnát, mégha nem is adna neki egyből teljes jogú tagságot. A cél, hogy az EU-tagság által is megerősítsék az ország pozícióját Európában, és eltávolítsák Moszkvától.

Ennek a hívásnak aligha örülne Orbán Viktor

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Amennyiben az Ukrajna EU-csatlakozását élesen ellenző és vétóval fenyegető magyar kormány megnyeri az áprilisi országgyűlési választást, akkor még mindig van egy ember, aki úgymond jobb belátásra bírhatja Orbán Viktort ebben az ügyben: Donald Trump.

Az amerikai elnök ugyanis nem csinál titkot abból, hogy ő szeretne lenni a nagy békecsináló az orosz-ukrán háborúban. Márpedig ha a célja elérésében az ukrán EU-tagsággal kapcsolatos magyar vétó (is) akadályozza – szomszédunk EU-csatlakozása a béketerv része –, akkor Trump alighanem nyomást fog gyakorolni Orbán Viktorra, hogy ejtse a vétóját.

