Nagyon kiakadt az EU külügyi főképviselője a példátlan washingtoni botrányon

Kaja Kallas a The Guardian szerint úgy fogalmazott: „A szabad világnak új vezető kell”, és ez a feladat az európai országokra hárul majd.

Az EU külügyi főképviselője is megdöbbent azon, hogy pénteken Donald Trump a diplomáciában szinte példátlan hangnemben beszélt a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

