Nagyon közel a megállapodás a Hormuzi-szorosról

Irán és Omán a végső szakaszába jutott a Hormuzi-szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozásának – közölte az iráni külügyminisztérium csütörtökön.

Teherán szerint a közös nyilatkozat gyakorlatilag elkészült, és már csak az szükséges, hogy külső szereplők ne avatkozzanak be a folyamatba.

Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő az IRNA állami hírügynökségnek azt mondta, Irán és Omán megállapodott az új hajózási útvonal földrajzi koordinátáiról.

Omán részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés, és a jelentések szerint az Egyesült Államok nem vett részt a tárgyalásokban.

A két ország hónapok óta tárgyal a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros hajózási rendjének átalakításáról. A február végén kitört háború előtt a hajók akadálytalanul közlekedhettek a szoroson keresztül, amely Irán és Omán között húzódik.

Kapcsolódó cikk Alkut kötött Irán, de nem az Egyesült Államokkal A nagy deal még várat magára.

Bagai hangsúlyozta, hogy a megállapodás önmagában nem garantálja a biztonságos hajózást. Szavai szerint a térség biztonsági helyzetét továbbra is befolyásolja az Egyesült Államok blokádja és más, Iránnal szembeni ellenséges intézkedések.

Kazim Garibabadi iráni külügyminiszter-helyettes szintén megerősítette, hogy a megállapodás véglegesítése küszöbön áll. Hozzátette: az egyezség nem a Hormuzi-szoros teljes újranyitását jelenti, hanem egy új hajózási modell bevezetését.

Donald Trump amerikai elnök kedd este helyi idő szerint arról beszélt, hogy egy Iránnal kötendő megállapodás részeként a szoros akár szerdán vagy csütörtökön ismét megnyílhat. Iráni részről korábban egy körforgalomszerű hajózási rendszer lehetőségét vetették fel, amely szerint az érkező hajók északi útvonalon haladnának be a Perzsa-öbölbe, a távozók pedig Omán partjai mentén, déli útvonalon hagynák el a térséget.

Sajtóértesülések szerint az átmeneti megoldás célja, hogy időt biztosítson az Irán által telepített tengeri aknák eltávolítására. A világ olaj-, földgáz- és műtrágyakereskedelme szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros használata körüli vita az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus újbóli kiéleződésének egyik fő oka volt.

(MTI)