Nagyon más lesz az idei Győzelem-napi felvonulás Moszkvában

Az eseményt az elmúlt több mint két évtizedben mindig hatalmas ünnepségek, katonák és haditechnika felvonulása mellett szervezik meg. Elsősorban Moszkvában, de ezen kívül számos más orosz nagyvárosban is – írja közösségi oldalán Bendarzsevszkij Anton, aki nemrég a Klasszis Podcast vendége volt, a háború kitörésének negyedik évfordulója kapcsán. A beszélgetést itt hallgathatják vissza:

A posztszovjet térség szakértője úgy folytatja, hogy a nagy erődemonstrációknak azonban vége. „A szomszédja, Ukrajna ellen vívott háború ötödik évében Oroszország már nem teheti meg, hogy haditechnikát vonjon el a frontról. Az elmúlt években egyre gyérebb lett a felvonuló erők száma és egyre régebbi darabokat lehetett látni – persze egy darabig lehetett arra hivatkozni, hogy a történelmi kontinuitást demonstrálják a régi haditechnikai eszközökkel (noha korábban pont ellenkező volt az üzenet: a mai modern orosz eszközök erejét és legyőzhetetlenségét próbálták bemutatni)”

„Szóval az idei katonai parádén már nem lesz haditechnika. Ilyen majdnem 20 éve, 2007 óta nem fordult elő. 2022 óta pedig légierő sem vesz már részt a győzelem-napi felvonuláson. Valamiért nem lesznek most katonai növendékek sem. Hivatalos magyarázat nincs, de azért a mobilinternetet a jövő hét folyamán várhatóan lekapcsolják majd az orosz fővárosban”

– fogalmaz Anton posztjában.

