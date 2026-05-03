2p
Külpolitika Oroszország Ukrajna Vlagyimir Putyin

Nagyon más lesz az idei Győzelem-napi felvonulás Moszkvában

mfor.hu

Május 9-én rendezik a putyini Oroszország legfontosabb nemzeti ünnepét, a Győzelem-napi ceremóniát.

Az eseményt az elmúlt több mint két évtizedben mindig hatalmas ünnepségek, katonák és haditechnika felvonulása mellett szervezik meg. Elsősorban Moszkvában, de ezen kívül számos más orosz nagyvárosban is – írja közösségi oldalán Bendarzsevszkij Anton, aki nemrég a Klasszis Podcast vendége volt, a háború kitörésének negyedik évfordulója kapcsán. A beszélgetést itt hallgathatják vissza:

A posztszovjet térség szakértője úgy folytatja, hogy a nagy erődemonstrációknak azonban vége. „A szomszédja, Ukrajna ellen vívott háború ötödik évében Oroszország már nem teheti meg, hogy haditechnikát vonjon el a frontról. Az elmúlt években egyre gyérebb lett a felvonuló erők száma és egyre régebbi darabokat lehetett látni – persze egy darabig lehetett arra hivatkozni, hogy a történelmi kontinuitást demonstrálják a régi haditechnikai eszközökkel (noha korábban pont ellenkező volt az üzenet: a mai modern orosz eszközök erejét és legyőzhetetlenségét próbálták bemutatni)”

„Szóval az idei katonai parádén már nem lesz haditechnika. Ilyen majdnem 20 éve, 2007 óta nem fordult elő. 2022 óta pedig légierő sem vesz már részt a győzelem-napi felvonuláson. Valamiért nem lesznek most katonai növendékek sem. Hivatalos magyarázat nincs, de azért a mobilinternetet a jövő hét folyamán várhatóan lekapcsolják majd az orosz fővárosban”

– fogalmaz Anton posztjában.

Eközben ismét heves dróntámadásokat indított a fronton mindkét fél, amiről ebben a cikkben írtunk:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump semmi jóval nem kecsegtet az új iráni béketerv kapcsán

Trump semmi jóval nem kecsegtet az új iráni béketerv kapcsán

Donald Trump amerikai elnök közölte szombaton, átnézi az új, 14 pontos iráni béketervet, de hozzátette, „nem tudom elképzelni, hogy elfogadható lenne.”

Trump: megszűnt a fegyveres harc Iránnal

Trump: megszűnt a fegyveres harc Iránnal

Donald Trump megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott „fegyveres harcot” pénteken a Kongresszusnak küldött levelében.

Máris elérték Trumpnál: kivezeti a nyalánkságot a vámok közül

Máris elérték Trumpnál: kivezeti a nyalánkságot a vámok közül

Végülis csak a brit királyi párnak kellett meglátogatnia ehhez.

Lerohant segélyflotta: magyar férfi a letartóztatottak közt

Lerohant segélyflotta: magyar férfi a letartóztatottak közt – frissítve!

Több tucatnyi hajó és majdnem 200 ember érintett.

Moszkva odaszúrt Kijevnek – így állnak a tűzszünethez

Moszkva odaszúrt Kijevnek – így állnak a tűzszünethez

Nem kérnek engedélyt.

Irán új korszakot nyit a Hormuzi-szoros felett – Amerika nélkül

Irán új korszakot nyit a Hormuzi-szoros felett – Amerika nélkül

Mohó idegenekről beszélt Modzstaba Hamenei iráni legfelső vezető.

Trump lebegteti az amerikai csapatok csökkentését Németországban

Trump lebegteti az amerikai csapatok csökkentését Németországban

Washington felülvizsgálja a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámát, és rövid időn belül döntés születhet a csapatkivonásról.

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Donald Trump szerint a közeljövőben előrelépés történhet az orosz–ukrán háború lezárása ügyében. Az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután közlése szerint telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Feloldja a zárolást Washington: Ukrajna hozzáférhet a korábban megszavazott amerikai támogatáshoz

Feloldja a zárolást Washington: Ukrajna hozzáférhet a korábban megszavazott amerikai támogatáshoz

Az Egyesült Államok ismét megnyitja a pénzcsapot Ukrajna előtt: a Donald Trump vezette adminisztráció hozzáférhetővé teszi a korábban megszavazott, mintegy 400 millió dolláros támogatási keretet, amelynek felhasználása a kijevi beszerzési döntésektől függ.

Érdekesen látja az iráni háborút az amerikai hadügyminiszter

Érdekesen látja az iráni háborút az amerikai hadügyminiszter

Az amerikai haderő készen áll felújítani az Irán elleni katonai csapásokat – jelentette ki Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG