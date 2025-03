Nagyon nehéz helyzetbe kerülhet Ukrajna

Megismételte, hogy Európa megnöveli az Ukrajnának szánt támogatásokat, és ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök is látni fogja.

Benjamin Haddad francia Európa-ügyi miniszter szerint tartós béke csak biztonsági garanciákból származhat, ez az amerikai lépés pedig még távolabbivá teszi a békét, mivel „erősíti az agresszort” a csatatéren. „Az agresszorra, Oroszországra kell nyomást gyakorolni” – mondta egy francia televízióban. Angela Rayner brit miniszterelnökhelyettes kikerülte a kérdést, hogy mit gondol erről a lépésről. A BBC-nek mindössze azt válaszolta: Ez az Egyesült Államok ügye (…) mi arra fókuszálunk, hogy támogassuk Ukrajnát, és az Egyesült Államokat is bevonjuk”.

