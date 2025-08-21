„A Centr csapatcsoportosítás alegységei Krasznoarmejszk (Pokrovszk orosz neve) délkeleti részén, Csunyisine település közelében áttörték az ellenség védelmét” – mondta az MTI szerint.

Kimakovszij szerint az ukrán erők itt gyakorlatilag „operatív bekerítésbe kerültek”, az orosz hadsereg az összes kivezető utat elvágta, a Pokrovszkvól nyugatra vezető főutat pedig tűz alatt tartja.

Hozzátette, hogy az ukrán fél kénytelen Kosztyantinivka alól erőket átdobni Pokrovszk felé.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint Pokrovszknak kulcsszerepe van a Donyec-medencében megmaradt ukrán helyőrségek ellátásában. Az agglomeráció elfoglalása lehetővé tenné az orosz hadsereg számára, hogy kijusson a donyecki régió nyugati határára és hogy folytassa offenzíváját Zaporizzsja megyében.

A moszkvai védelmi minisztérium csütörtökön bejelentette a donyecki régióban lévő Olekszandro-Sultine település elfoglalását.

Pokrovszk stratégiai jelentőségű város, amit már több mint egy éve próbál elfoglalni az orosz hadsereg.