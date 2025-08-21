2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Nagyon rossz hírt kapott Kijev a kelet-ukrajnai frontról

mfor.hu

Az orosz hadsereg áttörte az ukrán védelmet Pokrovszknál – közölte Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója csütörtökön az Pervij Kanal televíziós csatornán.

„A Centr csapatcsoportosítás alegységei Krasznoarmejszk (Pokrovszk orosz neve) délkeleti részén, Csunyisine település közelében áttörték az ellenség védelmét” – mondta az MTI szerint.

Kimakovszij szerint az ukrán erők itt gyakorlatilag „operatív bekerítésbe kerültek”, az orosz hadsereg az összes kivezető utat elvágta, a Pokrovszkvól nyugatra vezető főutat pedig tűz alatt tartja.

Hozzátette, hogy az ukrán fél kénytelen Kosztyantinivka alól erőket átdobni Pokrovszk felé.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint Pokrovszknak kulcsszerepe van a Donyec-medencében megmaradt ukrán helyőrségek ellátásában. Az agglomeráció elfoglalása lehetővé tenné az orosz hadsereg számára, hogy kijusson a donyecki régió nyugati határára és hogy folytassa offenzíváját Zaporizzsja megyében.

A moszkvai védelmi minisztérium csütörtökön bejelentette a donyecki régióban lévő Olekszandro-Sultine település elfoglalását.

Pokrovszk stratégiai jelentőségű város, amit már több mint egy éve próbál elfoglalni az orosz hadsereg.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Munkácsi támadás

Már Zelenszkij is megszólalt a Munkácsot ért orosz támadásról

Az ukrán elnök részletesen reagált az éjjeli támadásra, amiben két ember súlyosan megsérült.

Szijjártó Péter megszólalt Munkács orosz támadása után

Szijjártó Péter megszólalt Munkács orosz támadása után

A külügyminiszter szerint béke kell.

Amerikai üzemet lőttek az oroszok Munkácson

15 ember sérült meg a támadásban.

Szijjártó Péter: Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort

Szijjártó Péter: Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort

Putyin Budapestre érkezhet a minisztere szerint.

Közelebb jött a háború a magyar határhoz: támadás érte Munkácsot

Oroszország az augusztus 21-ére virradó éjszaka rakéták és drónok hullámát indította el Ukrajna több városa ellen. 12 ember megsebesült, Munkács városában pedig tűz keletkezett egy nagy elektronikai gyárban. Más városokból, köztük Lvivből is károkat jelentettek.

Beindította a gázai offenzívát az izraeli hadsereg

Beindította a gázai offenzívát az izraeli hadsereg

A város külterületeit már elfoglalták.

Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken

Szijjártó Péter közölte a jó hírt. 

Trump szerint Putyin talán mégse akar megállapodást kötni Ukrajnával kapcsolatban.

Trump szerint Putyin talán mégse akar megállapodást kötni Ukrajnával kapcsolatban.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden azt mondta, reméli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök lépéseket tesz az ukrajnai háború befejezése érdekében, de elismerte, hogy a Kreml vezetője esetleg egyáltalán nem akar megállapodást kötni, hozzátéve, hogy ez „nehéz helyzetet” teremtene Putyin számára.

Eljöhet Orbán Viktor nagy pillanata a Putyin-Zelenszkij találkozóval

Eljöhet Orbán Viktor nagy pillanata a Putyin-Zelenszkij találkozóval

Magyarország lehet a vendéglátója a tervezés alatt álló béketalálkozónak az orosz és ukrán vezető között.

Fordulat jöhet a Gázai övezetben?

Fordulat jöhet a Gázai övezetben?

Elfogadta a tűzszüneti javaslatot a Hamász.  

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168