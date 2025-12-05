Nagyon szoros határidőt szabna az Egyesült Államok Európának a NATO átvételére

Az üzenetet – amelyet öt, a megbeszélést ismerő forrás, köztük egy amerikai tisztviselő ismertetett – a Pentagon NATO-politikáért felelős munkatársai adták át több európai delegációnak egy washingtoni találkozón – értesült róla a Reuters.

Az Egyesült Államoktól az európai NATO-tagokra háruló teher áthelyezése gyökeresen átalakítaná azt, ahogyan az USA – a háború utáni szövetség egyik alapító tagja – együttműködik legfontosabb katonai partnereivel.

A NATO európaibb lenne

A találkozón a Pentagon képviselői jelezték, hogy Washington továbbra sincs megelégedve azokkal a lépésekkel, amelyeket Európa 2022 óta megtett védelmi képességeinek erősítésére, Oroszország ukrajnai inváziójának kiterjesztése óta.

Az amerikai tisztviselők közölték európai partnereikkel, hogy ha Európa nem teljesíti a 2027-es határidőt, az USA leállíthatja részvételét bizonyos NATO-s védelmi koordinációs mechanizmusokban – mondták a források, akik névtelenséget kértek a bizalmas beszélgetések miatt.

Egy amerikai tisztviselő szerint a Capitolium egyes szereplői tudnak a Pentagon üzenetéről, és aggódnak miatta.

A „hagyományos védelmi képességek” a nem nukleáris eszközöket jelentik a csapatoktól a fegyverekig. A tisztviselők ugyanakkor nem részletezték, az USA miként mérné Európa előrehaladását a teher nagyobb részének átvételében.

Nem világos

Az sem világos, hogy a 2027-es határidő a Trump-kormányzat hivatalos álláspontját tükrözi-e, vagy csupán egyes Pentagon-tisztviselők véleményét. Washingtonban jelentős nézeteltérések vannak arról, mekkora katonai szerepet kellene az USA-nak vállalnia Európában.

Több európai tisztviselő szerint a 2027-es határidő semmilyen értékelési módszerrel nem reális, mert Európának a pénzen és politikai akaraton túl olyan amerikai képességeket is pótolnia kellene, amelyek rövid távon egyszerűen nem helyettesíthetők.

A NATO-szövetségesek többek között gyártási fennakadásokkal küzdenek a megvásárolni kívánt katonai felszerelések terén. Bár az amerikai tisztviselők ösztönzik Európát, hogy vásároljon több amerikai gyártmányú hadianyagot, a legkeresettebb amerikai fegyverek és védelmi rendszerek leszállítása ma leadott rendelés esetén is éveket venne igénybe.