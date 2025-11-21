3p

Külpolitika Ukrajna Vlagyimir Putyin

Nagyot mondott az orosz vezérkari főnök az ukránok szerint

mfor.hu

Valerij Geraszimov azt közölte Vlagyimir Putyin elnökkel csütörtökön, hogy az orosz erők elfoglalták az északkelet-ukrajnai Kupjanszk városát, de az ukrán hadsereg tagadta ezt.

Ukrajna azt is visszautasította, hogy az orosz erők átvették volna az irányítást két másik település — Pokrovszk, egy hónapok óta ostromlott logisztikai központ, valamint Vovcsanszk, az orosz határ közelében — nagy része felett, számol be róla a Reuters.

A Kreml közlése szerint Putyin a „Nyugat” haderőcsoport parancsnoki állomására látogatott, ahol találkozott Valerij Geraszimov vezérkari főnökkel és más magas rangú katonatisztekkel.

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin bizonyára szeret jó híreket hallgatni
Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin bizonyára szeret jó híreket hallgatni
Fotó: DepositPhotos.com

Putyint tájékoztatták a helyzetről Kelet-Ukrajna két kulcsfontosságú városában — Kosztyantinyivkában és Kramatorszkban —, valamint a harkivi régióban található Kupjanszk térségében.

„A ‘Nyugat’ csoport egységei felszabadították Kupjanszk városát, és továbbra is pusztítják az Oszkol folyó bal partján bekerített ukrán katonai egységeket” — mondta Geraszimov Putyinnak a Kreml honlapjára feltöltött videóban.

Putyin katonai egyenruhában

Geraszimov, aki a legfelső katonai vezetők körében Putyinnal szemben ült — Putyin is katonai egyenruhát viselt —, azt is közölte az elnökkel, hogy az orosz erők Pokrovszk 70 százalékát ellenőrzik. Állítása szerint Vovcsanszk több mint 80 százaléka szintén orosz ellenőrzés alatt áll.

Az 1200 kilométeres frontvonal leghevesebb harcai Pokrovszk térségében zajlanak — mondta —, ahol az ukrán erők „erős ellenállást” tanúsítanak.

A videóból nem derült ki egyértelműen, pontosan hol zajlott a találkozó Putyinnal.

Ukrajna vitatja a területvesztést

Az ukrán hadsereg késő esti közleménye így fogalmazott: „Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara ezennel bejelenti, hogy Kupjanszk az ukrán védelmi erők ellenőrzése alatt áll.” „Ugyancsak valótlanok azok az állítások, amelyek szerint a harkivi régióban található Vovcsanszk 80 százalékát, illetve Pokrovszk városának 70 százalékát elfoglalták” — tették hozzá.

A vezérkar jelentése szerint heves harcok dúlnak a pokrovszki térségben, az orosz erők 56 támadást indítottak.

A Reuters hozzáteszi, hogy az orosz erők lassú, nyugati irányú előretörésben vannak Donyeck megyében, részeként annak a hadjáratnak, amelynek célja a teljes Donbász — Donyeck és Luhanszk megyék — elfoglalása. Az orosz erők a délebbi Zaporizzsja régióban is értek el előretöréseket. Jelenleg Ukrajna területének mintegy 19 százalékát tartják ellenőrzésük alatt.

