Nagyszabású katonai akciót csapott agyon Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton közölte: hírszerzési információkat kapott arról, hogy orosz műholdak fényképeket készítettek az Egyesült Államok közel-keleti és öböl menti katonai létesítményeiről.

„Március 24-én felvételeket készítettek az Indiai-óceánon, a Chagos-szigetvilágban található Diego Garcia közös amerikai–brit katonai bázisról. Emellett lefotózták a Kuvaiti Nemzetközi Repülőteret és a Nagy-Burgan olajmező infrastruktúrájának egyes részeit is. Március 25-én a szaúd-arábiai Prince Sultan légibázisról készítettek felvételeket. Március 26-án pedig a szaúdi Shaybah olaj- és gázmezőt, a törökországi İncirlik légibázist, valamint a katari Al Udeid légibázist is lencsevégre kapták” – írta Zelenszkij a Telegramon közzétett bejegyzésében.

Hozzátette: ukrajnai helyszínek nem szerepeltek a listán.

Az ukrán elnök ismét hangsúlyozta, hogy nyomást kell gyakorolni Moszkvára, és leszögezte: a szankciók feloldása „minden, csak nem nyomásgyakorlás” (NBC)