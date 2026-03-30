2p
Külpolitika Egyesült Államok Kuba Olaj

Napi szinten fenyegeti meg a „bukott államot" Donald Trump

mfor.hu

Kapnak némi olajat, de ennek Trump csak örül, mert kell az embereknek.

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint hétfő hajnalban ismét megerősítette, hogy Kuba „lesz a következő”, az államot pedig „bukott országnak” nevezte. Mondta ezt azután, hogy szűk két napja ugyanez hangzott el tőle.

„Rövid időn belül össze fog omlani, mi pedig ott leszünk, hogy segítsünk rajta, és ott leszünk, hogy segítsünk nagyszerű kubai amerikaiainknak” – nyilatkozta Trump az újságíróknak.

Arra a kérdésre, hogy igazak-e a hírek, miszerint Washington engedélyezte egy orosz olajszállító hajó kikötését Kubában, Trump így felelt:

„Megmondtam nekik: ha egy ország most olajat akar küldeni Kubába, nekem nincs ellene kifogásom, függetlenül attól, hogy Oroszországról van-e szó vagy sem.”

Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy ez nem segítené Vlagyimir Putyin orosz elnököt. „Ez nem segít neki. Elveszít egy hajórakomány olajat, ennyi az egész. Ha ezt akarja tenni, és ha más országok is így akarnak tenni, az engem nem különösebben zavar” – mondta. Trump megjegyezte, hogy „inkább beengedi” a szállítmányt, mert „az embereknek szükségük van fűtésre, hűtésre és minden egyéb dologra. (BBN)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG