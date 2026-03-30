Napi szinten fenyegeti meg a „bukott államot” Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint hétfő hajnalban ismét megerősítette, hogy Kuba „lesz a következő”, az államot pedig „bukott országnak” nevezte. Mondta ezt azután, hogy szűk két napja ugyanez hangzott el tőle.

Kapcsolódó cikk Trump kész Kubát is megtámadni Péntek este küldött egy vészjósló üzenetet.

„Rövid időn belül össze fog omlani, mi pedig ott leszünk, hogy segítsünk rajta, és ott leszünk, hogy segítsünk nagyszerű kubai amerikaiainknak” – nyilatkozta Trump az újságíróknak.

Arra a kérdésre, hogy igazak-e a hírek, miszerint Washington engedélyezte egy orosz olajszállító hajó kikötését Kubában, Trump így felelt:

„Megmondtam nekik: ha egy ország most olajat akar küldeni Kubába, nekem nincs ellene kifogásom, függetlenül attól, hogy Oroszországról van-e szó vagy sem.”

Kapcsolódó cikk Kész az újabb vérfürdőre Irán, mint a sebzett vad Már előre harcias ígéretet tettek.

Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy ez nem segítené Vlagyimir Putyin orosz elnököt. „Ez nem segít neki. Elveszít egy hajórakomány olajat, ennyi az egész. Ha ezt akarja tenni, és ha más országok is így akarnak tenni, az engem nem különösebben zavar” – mondta. Trump megjegyezte, hogy „inkább beengedi” a szállítmányt, mert „az embereknek szükségük van fűtésre, hűtésre és minden egyéb dologra. (BBN)