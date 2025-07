Napokig nem esznek a gázaiak tömegei

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Kapcsolódó cikk A Kneecap-balhé, avagy az Orbán-kormány kinyírta a művészi szabadságot is Jegyzet a Kneecap-botrányról.

A brit közszolgálati adó arról is beszámol, hogy Nagy-Britannia már dolgozik azon, hogy Jordánia segítségével légi úton juttasson el segélyeket az övezetbe.

Az izraeli hatóságok azt ígérték nekik, hogy az eddiginél több segélyszállító teherautó mehet majd be az övezetbe. Július 23-a óta az elbírálások felgyorsultak, tette hozzá a szervezet.

Tájékoztatásuk alapján 90 ezer gyereknek és nőnek sürgős kezelésre lenne szüksége, adta hírül laptársunk, a Privátbankár a BBC-re hivatkozva. A segélyszervezet közölte azt is, hogy továbbra is szállít segélyt az övezetbe, de szerinte az csak kis része annak a mennyiségnek, amennyire az ott lakó több mint kétmillió embernek szüksége lenne.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!