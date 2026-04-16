Napokon belül fontos bejelentés jöhet a közel-keleti béke ügyében?

Több forrás is arról beszélt szerdán, hogy hamarosan tűzszüneti megállapodás születhet Libanonban, ahol hetek óta heves harcokat folytat az izraeli haderő és a Hezbollah.

A Reuters híre szerint ilyen értelemben niylatkozott a béketárgyalások egy fontos pakisztáni közvetítője, a Fehár Ház, illetve egy magas rangú izraeli tisztviselő is, a Financial Times pedig libanoni forrásokra hivatkozva írt arról, hogy hamarosan bejelenthetik a tűzszünetet.

A libanoni harcok lezárása volt az egyik fontos pont, amelyen megbuktak hétvégén az amerikai-iráni tárgyalások egy tartósabb tűzszüneti, illetve békemegállapodásról.

Szintén a Reuters ír arról szerda reggel, hogy Irán engedélyezheti a Hormuzi-szoros ománi oldalának megnyitását a hajóforgalom előtt, amennyiben sikerül olyan megegyezést kötni, amelyet biztosítéknak látnak a konfliktus kiújulása ellen.

Jelenleg az Egyesült Államok blokád alatt tartja a szorost az Iránba tartó és onnan érkező hajók előtt, más hajók pedig az iráni fenyegetések hatására nem igazán mernek áthaladni a szűk vízi útvonalon.