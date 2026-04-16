Külpolitika Egyesült Államok Iráni válság Izraeli-iráni konfliktus Közel-keleti válság Libanon Olaj

Napokon belül fontos bejelentés jöhet a közel-keleti béke ügyében?

Sokan erről pusmognak.

Több forrás is arról beszélt szerdán, hogy hamarosan tűzszüneti megállapodás születhet Libanonban, ahol hetek óta heves harcokat folytat az izraeli haderő és a Hezbollah.

A Reuters híre szerint ilyen értelemben niylatkozott a béketárgyalások egy fontos pakisztáni közvetítője, a Fehár Ház, illetve egy magas rangú izraeli tisztviselő is, a Financial Times pedig libanoni forrásokra hivatkozva írt arról, hogy hamarosan bejelenthetik a tűzszünetet.

A libanoni harcok lezárása volt az egyik fontos pont, amelyen megbuktak hétvégén az amerikai-iráni tárgyalások egy tartósabb tűzszüneti, illetve békemegállapodásról.

Szintén a Reuters ír arról szerda reggel, hogy Irán engedélyezheti a Hormuzi-szoros ománi oldalának megnyitását a hajóforgalom előtt, amennyiben sikerül olyan megegyezést kötni, amelyet biztosítéknak látnak a konfliktus kiújulása ellen.

Jelenleg az Egyesült Államok blokád alatt tartja a szorost az Iránba tartó és onnan érkező hajók előtt, más hajók pedig az iráni fenyegetések hatására nem igazán mernek áthaladni a szűk vízi útvonalon.

Von der Leyen véget vetne a vétójognak, de ezt is meg lehet vétózni

Az Európai Bizottság elnöke kiállt amellett, hogy fontos külpolitikai kérdésekben elegendő legyen a tagállamok minősített többsége egy-egy döntéshez. Ahhoz viszont minden tagállamnak hozzá kellene járulnia, hogy így alakítsák át az Európai Tanács döntéshozatali folyamatát.

Trump a kormányváltásról: „Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni"

Donald Trump is megszólalt a magyarországi választások eredménye után: elismerte, hogy Orbán Viktor hátrányban volt, és jó embernek nevezte Magyar Pétert.

Több mint 170 tonna segélyt küld közúton Iránba a Vöröskereszt

Megérkezett az első öt teherautónyi szállítmány abból a több mint 171 tonna segélyből, amelyet a Vöröskereszt közúton indított útnak az iráni Vörös Félhold Társaság számára – jelentette be a segélyszervezet kedden Genfben.

A magyar honvédség katonái már Libanon felé tartanak

Elindult repülőgéppel Bejrútba a magyar katonák váltóállománya, akik az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában teljesítenek majd szolgálatot – írja a Honvédelmi Minisztérium keddi közleménye alapján az MTI.

Zelenszkij közeli időpontot jelölt meg, mikor indul újra a Barátság kőolajvezeték

Április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Zelenszkij az ortodox húsvéthoz hasonlította a magyar választások eredményét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a „fény győzelmének a sötétség felett” nevezte az ellenzék magyarországi győzelmét, és „pragmatikus, baráti” kapcsolatokra szólított fel az új kormánnyal.

Enyhébb hangnemet ütött meg a Kreml Magyar Péterrel kapcsolatban

A Kreml tegnap kizárta, hogy gratuláljon Magyar Péter győzelméhez, mondván Magyarországot „barátságtalan országnak” minősítették, mivel korábban támogatta az EU Moszkva elleni szankcióit.

Brüsszelből üzentek: remélik, elég ideje lesz Magyarországnak lehívni a forrásokat

Egy uniós tagállam 16 éven át tartó autokratikus működése nem ismétlődhet meg többé – jelentette ki Tineke Strik holland zöldpárti EP-képviselő, az Európai Parlament Magyarországgal foglalkozó jogállamisági jelentéstevője keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján.  

Magas rangú vendég fogadta el Magyar Péter meghívását

A szlovén miniszterelnök elfogadta Magyar Péter meghívását Budapestre.

Tovább támadta az éjszaka Oroszország Ukrajnát, lakóházakra lőttek rakétákat

Az orosz hadsereg négy irányított légi rakétával 129 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem egy rakétát és a drónok közel 90 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásokban legalább egy ember megsebesült, kikötői infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg Izmailban, valamint lakóházakban és egyéb civil létesítményekben keletkeztek károk – jelentették katonai és helyhatósági források.

