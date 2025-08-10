Napokon belül találkozhat Zelenszkij Putyinnal?

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán pénteken bejelentette, hogy Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel augusztus 15-én, pénteken hogy megvitassák az orosz-ukrán háború lezárásának lehetőségeit.

Most több külföldi mértékadó lap – köztük a BBC és a Sky News – is azt írja, lehet, Volodimir Zelenszkij is részt vesz a megbeszéléseken. Ezt elsősorban Trump forszírozza, ám egy fehér házi tisztviselő szerint egyelőre csak a kétoldalú megbeszélés a biztos.

Zelenszkij meghívása egy sor európai állam vezetőinek a kedvére lenne. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország, Finnország és az Európai Bizottság vezetői ugyanis az alaszkai megbeszélés tényének nyilvánosságra hozatala után nyilvánosságra hozott közleményükben azt írták, „az Ukrajnában vezető békéhez nem lehet Ukrajna nélkül eljutni”.

Kérdés, mit szól ehhez Putyin?