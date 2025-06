Asztalpolitika: Orbán Viktor nemet mondott Volodimir Zelenszkijnek

„A NATO-ba is elért a változás szele. Egyre többen állunk ki a béke mellett” – tette hozzá a videóinterjúban még a Hágába tartó repülőúton – a kedd esti vacsora előtt – a miniszterelnök arra a kérdésre válaszolva, hogy a vacsorán az ukrán elnök ott lesz, de már a szerdai NATO-csúcson nem, azt mondta: „az van úgy a diplomáciában, hogy nem az a kérdés, hol vagy ott, hanem hogy hol nem. Az fontosabb, és ez most pontosan így van” – számol be róla z ATV.

Orbán Viktor hangsúlyozta: „Az amerikaiak, törökök, szlovákok és mi világossá tettük, hogy mi nem akarunk egy asztalnál ülni Zelenszkij úrral – hogyha NATO-ról van szó”.

Orbán Viktor szerint fontos, hogy kivel ülünk le egy asztalhoz

Fotó: MTI

„Én az Európai Uniónál sem szívesen látom öt, de az egy másik tanácskozás, az majd csütörtök-pénteken lesz” – fogalmazott Orbán Viktor, kiemelve: Magyarországnak az az érdeke, hogy semmilyen integrációs közösségben ne legyen Ukrajnával, se a NATO-ban, sem az Európai Unióban.

Miniszterelnöki üzenet

Orbán Viktor reagált az ukrán elnök nyilatkozatára is és azt üzente neki:

„Elnök úr, minden tiszteletem mellett: az Európai Uniót azért hozták létre, hogy békét és fejlődést hozzon a tagállamainak. Felvenni egy olyan országot a tagjaink közé, amely háborúban áll Oroszországgal, azonnal belesodorná az EU-t egy közvetlen konfliktusba. Igazságtalan dolog elvárni bármelyik tagállamtól, hogy vállalja ezt a kockázatot.”