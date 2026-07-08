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NATO-csúcs – Donald Trump ezúttal is nagyot mondott

mfor.hu

Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását.

Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a NATO-csúcstalálkozó keretében Ankarában, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott szerdai találkozóján.

Trump a Jevropejszka Pravda ukrán hírportál beszámolója szerint nem pontosította azonban, hogy teljes rendszerekre vagy csakis az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt Washington.

„Egy kis madár elcsiripelte nekem, hogy megadjuk Ukrajnának a Patriot gyártási jogát. Megmutatjuk nekik (Ukrajnának), miként kell csinálni, ez ugyanis valójában nagyon nehéz, bár ők tudják, hogyan kell a nehéz dolgokat gyorsan megcsinálni” – mondta az amerikai elnök.

(MT) 

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