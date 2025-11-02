3p

Külpolitika Háború Orosz-ukrán konfliktus Ukrajna Vlagyimir Putyin

Négy frontszakaszon törtek előre az oroszok, Putyin ünnepel

Orosz előrenyomulásról, valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be a Harkiv megyei Kupjanszk, valamint a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök múlt vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket bekerítette az orosz hadsereg.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel ukrán hadiipari vállalatokat ellátó energetikai létesítményeket, valamint nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, egy német Leopard harckocsit és 23 egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 283 repülőgép típusú és hat tengeri drónt.

Az orosz statisztika szerint elérte a 31 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán tüzérségi lövegek és aknavetők száma.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora” azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy az orosz erők Odessza megyében, egy Kilija városnál kiépített dunai átkelőnél csapást mértek a román „zsoldosok” által szállított nehéz haditechnikai eszközökre. Lebegyev szerint Csernyihiv megyében harci eszközök állásait, utánpótlási bázisokat és radarállomásokat, Szumi megyében katonai raktárakat, légvédelmi állásokat és parancsnokságokat, Harkiv megyében egy katonai javítóműhelyt, Herszon és Zaporizzsja megyében pedig ellátási és logisztikai objektumokat ért támadás.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Krasznodari területen lévő Tuapsze fekete-tengeri kikötő infrastruktúrájában károk keletkeztek és megrongálódott két külföldi polgári hajó és egy lakóház. Tűz keletkezett egy tankerhajón és kitörtek a vasúti pályaudvar ablakai.

Szocsi, Gelendzsik, Krasznodar, Bugulma, Kazany, Nyizsnyekamszk és Uljanovszk repülőterén ideiglenes fogalomkorlátozást vezettek be.

A Rosztov megyei Leninavanban két civil szenvedett sérüléseket egy pilóta nélküli repülő szerkezet szilánkjaitól, a donyecki régióban lévő Marjinkában pedig egy tizenévest megsebesített egy robbanószerkezet.

(MTI)

