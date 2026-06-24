Négy republikánus szenátor is fellázadt Trump ellen

Határozatot fogadott el az Egyesült Államok kongresszusának szenátusa az iráni konfliktus miatt Közel-Keletre vezényelt amerikai katonaság kivonásáról kedden.

A törvényhozás felsőházában elfogadott jogszabály ugyanakkor nem bír törvényi kötelezettséggel az elnökre nézve, amire a Fehér Ház is felhívta a figyelmet.

A jelzésértékű voksoláson a 100 tagú szenátusban 50-48 arányban kerültek túlsúlyba az igenek, úgy, hogy négy republikánus szenátor a demokratákkal szavazott, míg egy demokrata a republikánus tagokkal, miközben két republikánus hiányzott az ülésről.

Kapcsolódó cikk Rekordmennyiségű olajat engedett át a Hormuzi-szoroson Trump Iránt a szabályok betartására kérte Amerika.

A kongresszus úgynevezett egyetértő határozata a jogi kötőerő híján inkább politikai állásfoglalásnak tekinthető az iráni katonai konfliktust illetően, valamint figyelemfelhívás a törvényhozás hiányzó felhatalmazására.

Hasonló kezdeményezések az elmúlt hónapokban sorra elbuktak a Kongresszusban, és a Fehér Ház szerint ezúttal is csak a két republikánus törvényhozó hiányzása miatt ment át.

Donald Trump amerikai elnök kedden egy kampányeseményen méltányos megállapodás kidolgozását ígérte Iránnal, az eddig megkötött egyezséget pedig „történelmi békeegyezményként” értékelte.

Kapcsolódó cikk Már Trump is elismeri, hogy bajban van az amerikai haderő Üresek a raktárak.

Az elnök egy Pennsylvania állambeli teherautógyárban tartott, gazdasági és megélhetési témákról szóló nagygyűlésen azt hangoztatta, hogy az Iránnal zajló tárgyalások nyomán a kőolaj világpiaci ára csökken, és ez a trend folytatódik.

Szintén kedden ugyanakkor közösségi oldalán azt írta, hogy a Hormuzi-szoros térségében tartózkodó haditengerészeti erők helyükön maradnak arra az esetre, ha az Egyesült Államok ismét az Irán elleni blokád bevezetésére kényszerülne, amihez hozzátette, hogy jelenleg ezt „valószínűtlennek tartja”.

(MTI)