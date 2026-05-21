Külpolitika Donald Trump Hszi Csin-ping Egyesült Államok Kína

Néhány napja még a kezét rázogatta, most kesztyűt dobna Hszi Csin-ping arcába Donald Trump

mfor.hu

Ebből nagy balhé lehet.

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy a tervek szerint személyesen egyeztet Laj Csing-tö tajvani elnökkel.

Amennyiben ez megtörténik, szakítást jelentene a jelenlegi diplomáciai gyakorlattal. Ez lenne ugyanis az első közvetlen személyes kapcsolatfelvétel hivatalban lévő amerikai és tajvani elnök között közel ötven éve, 1979 óta, amikor az Egyesült Államok de jure megszakította a diplomáciai kapcsolatot Tajvannal. Azt követően az Egyesült Államok az „egy Kína” politikát kezdte alkalmazni, és ennek keretében nem tart fenn hivatalos államközi kapcsolatot Tajvannal.

A közvetlen kapcsolatfelvételt várhatóan rossz szemmel nézné Kína, miután az Egyesült Államok épp egy 14 milliárd dollár körüli fegyvereladási megállapodásra készül a Peking által el nem ismert Tajvannal.

Amikor újságírók megkérdezték Donald Trumpot, hogy szándékában áll-e felhívni a tajvani elnököt, mielőtt további fegyvereladásokról döntene Tajvannak, az amerikai elnök azt válaszolta, hogy

„Beszélni fogok vele. Mindenkivel beszélek.” Ezután Donald Trump azt mondta, hogy „nagyon jól kézben tartjuk a helyzetet.”

(MTI)

Megvizsgálják Iránban Trumpék legújabb javaslatait

Megy a pingpongozás a béketervvel.

Bajba kerülhet Szlovákia – komoly EU-s figyelmeztetés érkezett a magyarok jogai miatt

Az Európai Parlament intézkedést akar.

Veszélyben: drónok miatt sokan óvóhelyre szorultak Litvániában

Gyorsan riadóztatták a lakosságot Litvániában drónveszély miatt.

Putyinnak végig kellett hallgatnia, ahogy kínai kollégája a békekeötést sürgeti

Putyin kínai látogatásakor a vendéglátó dörgedelmes üzenetet küldött a háború kapcsán.

Aligha váratlan: erről sutyorgott Putyin a kínai elnökkel

Alig érkezett meg kínai kollégájához Putyin orosz elnök, máris pikáns részletek láttak napvilágot.

Üres kézzel és megfenyegetve tért haza Trump Pekingből

Hszi Csin-ping elég nyíltan beszélt az amerikai elnökkel, már csak az a kérdés, hogy ő mit értett ebből.

Nagy nyomás alatt tartja az ukrán hadsereg Oroszországot

Folytatódtak a zaporizzsaji atomerőmű melletti Enerhodar és a jaroszlavli régió elleni ukrán dróntámadások az éjszaka folyamán – közölték kedden a helyi hatóságok.

Megkegyelmezett Trump Iránnak, elhalasztotta a támadást

Donald Trump amerikai elnök Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztja a – szavai szerint – keddre tervezett újabb katonai támadást Irán ellen.

Átmeneti fordulat jöhet az amerikai-iráni kapcsolatokban

Az iráni vezetés kitart amellett, hogy az Egyesült Államoknak valamennyi szankciót fel kellene oldania, de már az átmeneti felfüggesztés is több, mint ami eddig sikerült.

Az ukrán külügyminiszter reagált Orbán Anita bejelentésére

Készen állnak arra, hogy új lapot nyissanak az ukrán-magyar kapcsolatokban.

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

