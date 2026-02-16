1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Külpolitika

Nem a jó irány: brutális az orosz gazdaság újabb kihívása

mfor.hu

Hiába a puytini fegyelem, lejtőn Oroszország gazdasága.

Oroszországban gyorsult a fogyasztói áremelkedés üteme januárban havi és éves összevetésben – áll a statisztikai hivatal jelentésében. Januárban a fogyasztói árak 1,6 százalékkal nőttek decemberhez viszonyítva, amikor 0,3 százalékos emelkedést mértek. Éves szinten a 6 százalékos infláció volt januárban a decemberi éves 5,6 százalék után. Az élelmiszerárak egy hónap alatt 1,95 százalékkal, éves összevetésben 5,88 százalékkal emelkedtek a múlt hónapban. A gyümölcs- és zöldségárak havi 8,76 százalékkal nőttek, tavaly januárhoz képest viszont 3,40 százalékkal csökkentek.

A nem élelmiszeripari termékek ára januárban 0,61 százalékkal nőtt havi és 3,18 százalékkal éves szinten. Januárban a szolgáltatások ára átlagosan 2,33 százalékkal emelkedett, éves szinten pedig 9,58 százalékkal nőtt. Oroszországban tavaly az átlagos infláció 5,6 százalékra mérséklődött a 2024. évi 9,5 százalékról. Pénteken az orosz központi bank 4,0-5,0 százalékról 4,5-5,5 százalékra emelte meg az ez évre vonatkozó inflációs előrejelzését, és arra számít, hogy az infláció 2027-ben visszatér a 4 százalékos célértékhez. (MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 16-án.

Kényes kérdést is kapott Marco Rubio a Karmelitában

Kulcsfontosságúnak titulált energetikai megállapodásokat kötött egymással az Egyesült Államok és Magyarország. Orbán Viktor szerint Donald Trump magyarországi meghívása továbbra is érvényben van, de részleteket nem közölt. Marco Rubio az esetleges magyar kormányváltás hatásait firtató kérdésre válaszolva kifejtette: a magyar választók döntenek a kormány jövőjéről, ugyanakkor Trump és Orbán Viktor nagyon jó személyes kapcsolata nagyon jót tesz a két ország viszonyának.         

Trump nekimegy egy újabb iparágnak – hangulatjavulást remél

Trump nekimegy egy újabb iparágnak – hangulatjavulást remél

Az elnök népszerűtlensége erősen közrejátszhat következő manőverében.

Grönlandon túl: Trump most ide talicskázná a pénzt

Grönlandon túl: Trump most ide talicskázná a pénzt

Az általa alapított szervezet vastagon besegítene tervei megvalósításában.

Románia megfigyelőként csatlakozik a Béketanácshoz

Románia megfigyelőként csatlakozik a Béketanácshoz

Nicusor Dan román elnök bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívására jövő héten részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban, ahol Románia megfigyelői státust kap.

Friedrich Merz kancellár lesújtana a munkát félvállról vevőkre

Friedrich Merz kancellár lesújtana a részmunkaidősökre

Németországban a munkavállalók több mint 40 százaléka részmunkaidőben dolgozik, és a német kancellár – többek között – őket okolja a német gazdaság stagnálásáért, és visszaszorítaná a részmunkaidő alkalmazását.

Hullanak a fejek az ukrán korrupció s botrányban.

Hullanak a fejek az ukrán korrupciós botrányban

Az ország korábbi energiaügyi miniszterét vették őrizetbe vasárnap, amikor megpróbálta átlépni az országhatárt – közölte az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU).

Budapest előtt ide érkezett Marco Rubio

Budapest előtt ide érkezett Marco Rubio

Az Egyesült Államok külügyminisztere megérkezett Szlovákiába, folytatva európai mosolyoffenzíváját, mielőtt hétfőn Budapestre érkezne.

Donald Trump és Benjámin Netanjahu ebben egyetértettek Iránnal kapcsolatban

Donald Trump és Benjámin Netanjahu ebben egyetértettek Iránnal kapcsolatban

A Fehér Házban tartott találkozón megállapodtak abban, hogy az Egyesült Államok azon fog munkálkodni, hogy csökkentse Irán Kínába irányuló olajexportját.

A tamani kikötő egy korábbi felvételen

Az ukránok jól odapörköltek az orosz olajkikötőnek

Az oroszországi Krasznodari terület kormányzója vasárnap bejelentette, hogy az olajtermékeket, gabonát, szenet és árucikkeket kezelő fekete-tengeri Taman oroszországi kikötőt megrongálta egy ukrán dróntámadás.

Magyar Péter nem akárkivel tárgyalt – újabb miniszterelnökkel egyeztetett

A Tisza Párt elnöke a német kancellárral beszélt.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168