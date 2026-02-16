Nem a jó irány: brutális az orosz gazdaság újabb kihívása

Oroszországban gyorsult a fogyasztói áremelkedés üteme januárban havi és éves összevetésben – áll a statisztikai hivatal jelentésében. Januárban a fogyasztói árak 1,6 százalékkal nőttek decemberhez viszonyítva, amikor 0,3 százalékos emelkedést mértek. Éves szinten a 6 százalékos infláció volt januárban a decemberi éves 5,6 százalék után. Az élelmiszerárak egy hónap alatt 1,95 százalékkal, éves összevetésben 5,88 százalékkal emelkedtek a múlt hónapban. A gyümölcs- és zöldségárak havi 8,76 százalékkal nőttek, tavaly januárhoz képest viszont 3,40 százalékkal csökkentek.

A nem élelmiszeripari termékek ára januárban 0,61 százalékkal nőtt havi és 3,18 százalékkal éves szinten. Januárban a szolgáltatások ára átlagosan 2,33 százalékkal emelkedett, éves szinten pedig 9,58 százalékkal nőtt. Oroszországban tavaly az átlagos infláció 5,6 százalékra mérséklődött a 2024. évi 9,5 százalékról. Pénteken az orosz központi bank 4,0-5,0 százalékról 4,5-5,5 százalékra emelte meg az ez évre vonatkozó inflációs előrejelzését, és arra számít, hogy az infláció 2027-ben visszatér a 4 százalékos célértékhez. (MTI)