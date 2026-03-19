Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

„Nem a mi háborúnk”: Európa kikosarazta Trumpot

Donald Trump amerikai elnök arra kérte a világ országait, hogy csatlakozzanak egy globális összefogáshoz Irán ellen, aminek keretében hadihajókat küldenek a Hormuzi-szoros „megnyitására.” Azonban több, az Egyesült Államokkal szoros szövetségben lévő állam is elutasította a segítségnyújtást.

Friedrich Merz német kancellár szerdán azt mondta, egyetért abban, hogy Iránnak nem szabad fenyegetnie a szomszédait, de kétségei vannak az amerikai–izraeli háború megalapozottságával kapcsolatban – írja a Reuters.

„A mai napig nincs meggyőző terv arra, hogy ez a művelet hogyan lehet sikeres. Washington nem egyeztetett velünk, és nem mondta, hogy európai segítségre szükség lenne” – mondta a német törvényházi képviselőknek.

„Mi azt tanácsoltuk volna, hogy ne ezt az utat kövessék. Ezért kijelentettük, hogy amíg a háború tart, nem veszünk részt a hajózási szabadság biztosításában a Hormuzi-szorosban például katonai eszközökkel.”

Az európai vezetők elutasítják a közvetlen részvételt az amerikai–izraeli katonai műveletekben Irán ellen. Attól tartanak, hogy egy kiszámíthatatlan konfliktusba sodródnának, amelynek céljai nem teljesen világosak és amely a saját lakosságuk körében sem népszerű – teszi hozzá a Reuters.

A portál szerint jelenleg az európai országok azt mérlegelik, hogy a kimaradás előnyei felülmúlják-e a transzatlanti kapcsolatokra leselkedő kockázatokat, amelyek már így is feszültek, például az ukrajnai háború vagy a vámviták miatt.

Boris Pistorius védelmi miniszter hétfőn Merzhez hasonlóan egyértelműen fogalmazott: „Ez nem a mi háborúnk, nem mi indítottuk el.”

A német álláspontot visszhangozva Emmanuel Macron francia elnök is, aki kijelentette: „Nem vagyunk a konfliktus részei.”

Bár nincs arra utaló jel, hogy az amerikai elnök megbosszulná az európai szövetségesek magatartását, néhány napja azt mondta Trump, hogy „nagyon ostoba hibát” követtek el, amikor nem csatlakoztak az USA Irán elleni katonai műveleteihez.

Trump különösen élesen bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt, akiről azt mondta, hogy „nem Winston Churchill”.

Starmer és más vezetők mögött azonban ott áll a közvélemény: egy YouGov-felmérés szerint a britek 49 százaléka ellenzi, míg csupán 28 százaléka támogatja az izraeliek és az amerikaiak beavatkozásást.

 

Újabb front a háborúban: stratégiai gázvezetékeket támadnak

Ukrán támadások érik az orosz exportútvonalakat.

Két év múlva betölthetik Nagy-Britannia üresen maradt helyét az Európai Unióban

Izland külügyminisztere, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir nagyon optimistán nyilatkozott országa csatlakozásáról az Európai Unióhoz.

Reuters: amerikai csapatokat telepíthetnek Irán partvidékére

Több ezer amerikai katona telepítését fontolgatja Donald Trump kormányzata a közel-keleti műveletek megerősítésére, miközben az amerikai hadsereg a következő lépésekre készül az Irán elleni hadjáratban – mondta egy amerikai tisztviselő és három, az ügyet ismerő forrás.

Éktelen haragra gerjedt Trump az újabb iráni támadás miatt

Csütörtök hajnalban iráni rakétatámadás érte a katari Ras Laffan energetikai létesítményt. Katar állami energiavállalata is megerősítette, hogy a fő telephelyükön található gázlétesítményeket találták el.

A korábban beígért Donald Trump találkozó helyett úgy tűnik, J. D. Vance alelnök érkezik Budapestre. 

Nagy bajban Trump az olajárak miatt, lassan Kubára fordulhat rá az amerikai elnök?

Szélsőséges esetben akár a hordónkénti 150-200 dollár közötti sávba is felszúrhat az olaj világpiaci ára, ha tovább súlyosbodik a közel-keleti háború és továbbra sem haladhat át a tankerhajók jelentős része a Hormuzi-szoroson. Bár az Egyesült Államok szempontjából eddig kudarcnak tekinthető a beavatkozás, lehet, hogy hamarosan Kuba felé fordulhat a Donald Trump vezette adminisztráció.

A két ország megállapodott abban, hogy mintegy 1 milliárd cseh koronát (közel 40 millió eurót) fektet be a Barátság kőolajvezeték működésének átalakításába.

Oroszország egyetlen régiója sem érezheti magát biztonságban.

A világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete jöhet létre.

Fejlövésekkel végeztek egy családdal – elszabadult az erőszak egy megszállt területen

Miközben a világ az iráni háborúra figyel, fokozódik az izraeli telepesek és biztonsági szervek erőszakhulláma a palesztinokkal szemben a megszállt Ciszjordániában. 

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

