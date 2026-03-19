„Nem a mi háborúnk”: Európa kikosarazta Trumpot

Friedrich Merz német kancellár szerdán azt mondta, egyetért abban, hogy Iránnak nem szabad fenyegetnie a szomszédait, de kétségei vannak az amerikai–izraeli háború megalapozottságával kapcsolatban – írja a Reuters.

„A mai napig nincs meggyőző terv arra, hogy ez a művelet hogyan lehet sikeres. Washington nem egyeztetett velünk, és nem mondta, hogy európai segítségre szükség lenne” – mondta a német törvényházi képviselőknek.

„Mi azt tanácsoltuk volna, hogy ne ezt az utat kövessék. Ezért kijelentettük, hogy amíg a háború tart, nem veszünk részt a hajózási szabadság biztosításában a Hormuzi-szorosban például katonai eszközökkel.”

Arról ebben a cikkben olvashatnak, hogy Donald Trumpnak milyen tervei lehetnek a Hormuzi-szorosban lévő áruforgalom biztosítására:

Kapcsolódó cikk Reuters: amerikai csapatokat telepíthetnek Irán partvidékére Kulcskérdés a Hormuzi-szoros biztosítása.

Az európai vezetők elutasítják a közvetlen részvételt az amerikai–izraeli katonai műveletekben Irán ellen. Attól tartanak, hogy egy kiszámíthatatlan konfliktusba sodródnának, amelynek céljai nem teljesen világosak és amely a saját lakosságuk körében sem népszerű – teszi hozzá a Reuters.

A portál szerint jelenleg az európai országok azt mérlegelik, hogy a kimaradás előnyei felülmúlják-e a transzatlanti kapcsolatokra leselkedő kockázatokat, amelyek már így is feszültek, például az ukrajnai háború vagy a vámviták miatt.

Boris Pistorius védelmi miniszter hétfőn Merzhez hasonlóan egyértelműen fogalmazott: „Ez nem a mi háborúnk, nem mi indítottuk el.”

A német álláspontot visszhangozva Emmanuel Macron francia elnök is, aki kijelentette: „Nem vagyunk a konfliktus részei.”

Bár nincs arra utaló jel, hogy az amerikai elnök megbosszulná az európai szövetségesek magatartását, néhány napja azt mondta Trump, hogy „nagyon ostoba hibát” követtek el, amikor nem csatlakoztak az USA Irán elleni katonai műveleteihez.

Kapcsolódó cikk Sötét jövő – ennyit ígért a NATO-nak a feldúlt vezető Plafonon van az elnök.

Trump különösen élesen bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt, akiről azt mondta, hogy „nem Winston Churchill”.

Starmer és más vezetők mögött azonban ott áll a közvélemény: egy YouGov-felmérés szerint a britek 49 százaléka ellenzi, míg csupán 28 százaléka támogatja az izraeliek és az amerikaiak beavatkozásást.