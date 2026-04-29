Nem akárhogy vette be az uralkodó az amerikai törvényhozás épületét

Nagyon lelkesen fogadták a királyt az államokban.

Beszédet mondott az Egyesült Államok kongresszusa előtt III. Károly brit király kedden. Washingtonban említést tett arról is, hogy noha vannak nézeteltérések a két ország között, ezeken felülemelkedve szoros szövetség fűzi össze őket egymással.

A képviselőház tagjain kívül J. D. Vance amerikai alelnök is jelen volt a felszólalás idején – írta a Telex a Reuters nyomán.

 Az USA idén ünnepli a brit uralom alóli függetlenség 250. évfordulóját. Károly szándéka, hogy törekedjen az ún. „különleges kapcsolat” helyreállítására, ami az elmúlt hónapokban megromlott a két ország között Donald Trump amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök összetűzése miatt.

„Bármilyen nézeteltérés is legyen köztünk, egységesen elkötelezettek vagyunk a demokrácia védelme, népünk védelme, és azok bátorságának elismerése mellett, akik nap mint nap életüket kockáztatják a haza szolgálatában”

– fogalmazott III. Károly a beszédben.

A király belépőjét Kamilla királynéval nagy tapsvihar fogadta.

Ő a második brit uralkodó a történelemben, aki beszédet mond az amerikai képviselőházban, anyja, II. Erzsébet 1991-es megnyilvánulása volt az első ilyen.

 

