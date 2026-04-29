Nem akárhogy vette be az uralkodó az amerikai törvényhozás épületét

Beszédet mondott az Egyesült Államok kongresszusa előtt III. Károly brit király kedden. Washingtonban említést tett arról is, hogy noha vannak nézeteltérések a két ország között, ezeken felülemelkedve szoros szövetség fűzi össze őket egymással.

A képviselőház tagjain kívül J. D. Vance amerikai alelnök is jelen volt a felszólalás idején – írta a Telex a Reuters nyomán.

Az USA idén ünnepli a brit uralom alóli függetlenség 250. évfordulóját. Károly szándéka, hogy törekedjen az ún. „különleges kapcsolat” helyreállítására, ami az elmúlt hónapokban megromlott a két ország között Donald Trump amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök összetűzése miatt.

„Bármilyen nézeteltérés is legyen köztünk, egységesen elkötelezettek vagyunk a demokrácia védelme, népünk védelme, és azok bátorságának elismerése mellett, akik nap mint nap életüket kockáztatják a haza szolgálatában”

– fogalmazott III. Károly a beszédben.

A király belépőjét Kamilla királynéval nagy tapsvihar fogadta.

Ő a második brit uralkodó a történelemben, aki beszédet mond az amerikai képviselőházban, anyja, II. Erzsébet 1991-es megnyilvánulása volt az első ilyen.