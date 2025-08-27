1p
Nem akárki érkezik Magyarországra

A volt német kancellár Budapestre jön.

Angela Merkel, Németország egykori kancellárja, a világ egyik legismertebb politikai vezetője a magyar fővárosban érkezik azért, hogy bemutassa memoárját, amely a „Szabadság” nevet viseli – derült ki a dedikálás leírásából.

Merkel tizenhat éven át volt Németország kancellárja, könyvében ezen mindennapjairól, és különleges eseményekről is ír. A visszavonult politikus még kancellári minőségében legutoljára 2019-ben járt Magyarországon, ekkor a 30 évvel ezelőtti határnyitás évfordulójára rendezett ünnepségre érkezett, majd együtt ebédelt Orbán Viktorral.

