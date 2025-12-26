1p
Nem akármilyen fegyverrel támadhattak egy orosz olajfinomítót

Brit gyártmányú rakéták.

Ukrajna brit gyártmányú Storm Shadow rakétákat vetett be egy oroszországi olajfinomító ellen csütörtökön az ukrán hadsereg állítása szerint. Az ukrán fegyveres erők vezérkara szerint a támadás a novosahtyinszki olajfinomítót érte, ahol a rakétacsapást követően „számos robbanást” észleltek.

A közlemény szerint Ukrajna korábban már alkalmazta a brit rakétákat oroszországi célpontok ellen. A hadsereg azt is közölte, hogy a novosahktyinszki létesítmény a dél-oroszországi térség egyik fő üzemanyag-ellátója, és „közvetlen szerepet játszik Oroszország fegyveres erőinek ellátásában” – áll a Guardian cikkében.

Az Egyesült Királyság tavaly engedélyezte Ukrajna számára, hogy brit gyártmányú Storm Shadow rakétákat vessen be oroszországi célpontok ellen, az első ismert ilyen csapásokra még ugyanabban az évben, novemberben került sor.

