Nem akármilyen találkozók várnak hétfőn Orbán Viktorra

A Telex olasz sajtóértesülésekre hivatkozva írt arról, hogy állítólag XIV. Leó pápa hétfőn reggel 9-kor fogadja a magyar miniszterelnököt a Vatikánban, míg egy másik olasz portál szerint délután Giorgia Meloni miniszterelnökkel is találkozik Orbán Viktor Rómában. A lap hozzátette, a miniszterelnök vatikáni audienciája azért is érdekes, mivel ez lenne első személyes találkozója az új pápával annak hivatalba lépése óta.

Frissítés: megerősítették a találkozó tényét

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály, egyben megerősítették a találkozó tényét a pápával és az olasz miniszterelnökkel is.