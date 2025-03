Nem akármilyen vendégeket vár Szijjártó Péter és Orbán Viktor

A Szabad Európa értesülései szerint a magyar kormányzati terminológiában „békepártinak” nevezett Grúzia, Észak-Macedónia és a Vatikán külügyminiszterei, valamint Feridun Sinirlioğlu EBESZ főtitkár lesznek a hétfőn kezdődő nagyköveti értekezlet külföldi vendégei.

Ez a konferencia egy évente kétszer (tavasszal és ősz elején) megtartott zártkörű rendezvény, amin a magyar nagykövetségek munkatársainak, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium legfontosabb vezetőinek kell részt vennie – áll a cikkben.

A minisztérium államtitkárai és helyetteseik még beülhetnek a terembe, de mások ki lesznek zárva. A portál szerint korábban szélesebb kör vehetett részt a megbeszéléseken, de az elmúlt években Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentősen szűkítette a „beavatottak” körét.

Észosztás és külföldi vendégek

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A Szabad Európa kiemelte, alapvetően egy munkaértekezletről van szó, de politikai jelentősége is van, ugyanis a kormányfő és a külügyminiszter egyértelmű útmutatásokat ad arra, milyen szellemiségben képviseljék Magyarországot a következő időszakban.

A cikk szerint mivel Trump újraválasztása óta a magyar kormány folyamatosan a „soha nem látott jó kapcsolatokról” beszél a két ország között, logikus lenne, hogy amerikai vendége is legyen az eseménynek. A portál úgy értesült, a Fideszben és a kormányban is voltak ilyen várakozások, de egy kormányzati forrás szerint végül nem hívtak meg senkit Washingtonból, mert nem akarják „elinflálni” a találkozókat. A várakozások szerint Orbán Viktor hétfői beszéde hasonló jellegű lesz, mint például tavaly Tusnádfürdőn, ahol sokadszorra is a „Nyugat alkonyáról”, és a „Kelet felemelkedéséről” értekezett.

Külföldi vendégek békecsúcson

A portál végül kiemelte, Budapesten így is egy kisebb „békepárti minicsúcs” zajlik majd jövő héten a nagyköveti értekezlet keretein belül. Mások mellett érkezik Maka Bocsorisvili grúz külügyminiszter is, akinek kormánya igyekszik jó kapcsolatot fenntartani Oroszországgal, ennek jegyében mérsékelt álláspontot foglal el az Ukrajna elleni agresszióval kapcsolatban. De ismét Budapestre jön Timcso Mucunszki, Észak-Macedónia külügyi és külkereskedelmi minisztere, Észak-Macedónia Magyarországgal együtt támogatta korábban az ENSZ-ben azt az amerikai határozatot, amelyik nem nevezte agressziónak Oroszország támadását.