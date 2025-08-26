Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Az Egyesült Államok és Oroszország kormánytisztviselői több energetikai megállapodásról is tárgyaltak a hónap elején tartott béketárgyalások mellett – értesült a Reuters több, az egyeztetéseket ismerő forrástól.

A megállapodásokat ösztönzőként vetették fel: arra szolgáltak volna, hogy Moszkvát rávegyék az ukrajnai béke elfogadására, Washington pedig enyhítene az Oroszország elleni szankciókon – mondták.

2022 után újra

A cikk emlékeztetett, Oroszországot az invázió 2022-es kezdete óta lényegében elvágták a nemzetközi energetikai befektetésektől és üzletektől, ezért a felmerült engedmények igen nagy léptékűek.

A felek állítólag azt is megvitatták, hogy az Exxon Mobil visszatérhetne az oroszországi Szahalin–1 olaj- és gázprojektbe, emellett felmerült az is, hogy Oroszország amerikai berendezéseket vásárolhatna LNG-projektjeihez, például az Arctic LNG 2-höz, amelyet nyugati szankciók sújtanak.

Gazdasági ajánlatok

Fotó: MTI/AP

Egy amerikai vásárlási ötlet is felmerült, szóba került, hogy az Egyesült Államok Oroszországtól vásároljon nukleáris meghajtású jégtörő hajókat. A megbeszélések Steve Witkoff amerikai különmegbízott moszkvai útja során zajlottak, amikor találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Kirill Dmitrijev befektetési különmegbízottal, de Trumpot is tájékoztatták róluk.

A lehetséges amerikai-orosz megállapodások az augusztus 15-i alaszkai csúcstalálkozón is szóba kerültek, a Reuters forrásai így fogalmaztak: