2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Oroszország

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

mfor.hu

Gazdasági mézesmadzag az orosz elnök előtt. 

Az Egyesült Államok és Oroszország kormánytisztviselői több energetikai megállapodásról is tárgyaltak a hónap elején tartott béketárgyalások mellett – értesült a Reuters több, az egyeztetéseket ismerő forrástól.

A megállapodásokat ösztönzőként vetették fel: arra szolgáltak volna, hogy Moszkvát rávegyék az ukrajnai béke elfogadására, Washington pedig enyhítene az Oroszország elleni szankciókon – mondták.

2022 után újra

A cikk emlékeztetett, Oroszországot az invázió 2022-es kezdete óta lényegében elvágták a nemzetközi energetikai befektetésektől és üzletektől, ezért a felmerült engedmények igen nagy léptékűek.

A felek állítólag azt is megvitatták, hogy az Exxon Mobil visszatérhetne az oroszországi Szahalin–1 olaj- és gázprojektbe, emellett felmerült az is, hogy Oroszország amerikai berendezéseket vásárolhatna LNG-projektjeihez, például az Arctic LNG 2-höz, amelyet nyugati szankciók sújtanak.

Gazdasági ajánlatok
Gazdasági ajánlatok
Fotó: MTI/AP

Egy amerikai vásárlási ötlet is felmerült, szóba került, hogy az Egyesült Államok Oroszországtól vásároljon nukleáris meghajtású jégtörő hajókat. A megbeszélések Steve Witkoff amerikai különmegbízott moszkvai útja során zajlottak, amikor találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Kirill Dmitrijev befektetési különmegbízottal, de Trumpot is tájékoztatták róluk.

A lehetséges amerikai-orosz megállapodások az augusztus 15-i alaszkai csúcstalálkozón is szóba kerültek, a Reuters forrásai így fogalmaztak:

a Fehér Ház nagyon szeretett volna egy nagy befektetési megállapodásról szóló bejelentést tenni az alaszkai csúcs után.

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Egy év alatt 7 százalékkal kevesebben lettek a német autóiparban dolgozók. Az ország iparának más ágazataiban is vannak leépítések, de közel sem ekkora mértékben.

Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

A techóriásokat érintő uniós szabályozásokra utalgatott sértődött hangvételű bejegyzésében az amerikai elnök.

Trump továbbra sem tett le a Trump-Zelenszkij találkozóról

Trump szerint Putyin és Zelenszkij nagyon utálják egymást

Donald Trump továbbra is céljának tekinti, hogy létrejöjjön a közvetlen találkozó az orosz és ukrán elnök között – az amerikai elnök erről hétfőn a Fehér Házban beszélt, miután fogadta a dél-koreai államfőt. Korábban arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok nem fizet semmit Ukrajnának, a neki szánt fegyverzet árát a NATO teljes egészében megtéríti.

Ha Ukrajna szabotálná Magyarországot, lenne egyszerűbb módja is

Ha Ukrajna szabotálná Magyarországot, lenne egyszerűbb módja is

Rácz András szerint nem Magyarországot támadják.

Kiderült, hány magyar katona esett el az orosz-ukrán háborúban

Kiderült, hány magyar katona esett el az orosz-ukrán háborúban

A számuk száz alatt van.

Putyin minisztere szerint az oroszok nem területekért harcolnak

Putyin minisztere szerint az oroszok nem területekért harcolnak

Hanem csak aggódnak az ott élő oroszokért.

Több száz orosz és ukrán fogoly szabadult ki

Több száz orosz és ukrán fogoly szabadult ki

Elfoglalta az orosz hadsereg Filaja települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

Egyre durvul Szijjártó Péter és a lengyel külügyminiszter csörtéje

Egyre durvul Szijjártó Péter és a lengyel külügyminiszter csörtéje

A magyar külgazdasági és külügyminiszter ismét visszaszólt Radoslaw Sikorskinak.

Újabb elmélet látott napvilágot a munkácsi rakétatámadásról

Új elmélet látott napvilágot a munkácsi rakétatámadásról

Az amerikai tulajdonú gyárat szerda éjjel érte orosz rakétatámadás.

Zelenszkij a nemzeti ünnepen: „Ukrajna nem vesztett”

„Ukrajna nem vesztett” – mondta Zelenszkij a nemzeti ünnepen

Az ukrán elnök az ukrán függetlenség napján szólt a nemzethez. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168