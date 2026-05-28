Nem békülnek? Megint bombázta Iránt az amerikai légierő

Az amerikai hadsereg légicsapást mért az iráni Bandar Abbasz kikötővárosban található földi drónkilövő állomásra – közölte csütörtökön egy amerikai katonai forrás. Az illetékes arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg előzőleg lelőtt négy iráni támadó drónt, majd csapást mért arra a kilövő állomásra, amely az ötödik drónt tervezte elindítani.

Védekeztek, állítják

Amerikai állítás szerint az akció tisztán védekező jellegű volt.

Az iráni drónművelet fenyegetést jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi-szorosban.

Az iráni Tasnim hírügynökség egy katonai forrásra hivatkozva azt írta, hogy a Forradalmi Gárda haditengerészete tüzet nyitott egy amerikai olajszállító tartályhajóra, amely megpróbált áthaladni a szoroson. A hajó visszafordult.

A forrás szerint az amerikai hadsereg ezután lőtte Bandar Abbaszt, helyi források három robbanásról számoltak be. Ezzel megint pár lépéssel távolabb kerülhetett a közel-keleti béke. (MTI)