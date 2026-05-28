Nem békülnek? Megint bombázta Iránt az amerikai légierő

Kiújultak a harcok a Közel-Keleten.

Az amerikai hadsereg légicsapást mért az iráni Bandar Abbasz kikötővárosban található földi drónkilövő állomásra – közölte csütörtökön egy amerikai katonai forrás. Az illetékes arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg előzőleg lelőtt négy iráni támadó drónt, majd csapást mért arra a kilövő állomásra, amely az ötödik drónt tervezte elindítani.

Védekeztek, állítják

Amerikai állítás szerint az akció tisztán védekező jellegű volt.

Az iráni drónművelet fenyegetést jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi-szorosban.

Az iráni Tasnim hírügynökség egy katonai forrásra hivatkozva azt írta, hogy a Forradalmi Gárda haditengerészete tüzet nyitott egy amerikai olajszállító tartályhajóra, amely megpróbált áthaladni a szoroson. A hajó visszafordult.

A forrás szerint az amerikai hadsereg ezután lőtte Bandar Abbaszt, helyi források három robbanásról számoltak be. Ezzel megint pár lépéssel távolabb kerülhetett a közel-keleti béke. (MTI)

Brit hírszerzés: csaknem félmillió orosz katona halt meg Ukrajnában

Csaknem félmillió orosz katona halt meg eddig az ukrajnai háborúban – mondta szerdán az elektronikus kommunikáció figyelésére és kiberhírszerzésre szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat (GCHQ) vezérigazgatója.

XIV. Leó pápa

Olyat mondott a pápa, ami nagyon nem fog tetszeni Izraelnek

Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel humanitárius segítséget sürgetett a Gázai övezetben élők számára XIV. Leó pápa Castel Gandolfóban kedd este.

Brüsszel bekérette az orosz diplomatát: Moszkva Kijev elhagyására szólította fel a külföldieket

Az Európai Unió bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét, miután Moszkva arra figyelmeztette a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy mielőbb hagyják el Kijevet az orosz csapások veszélye miatt – közölte az Európai Bizottság szóvivője.

Csúszik a békemegállapodás az USA és Irán között

Hiába lengette be az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio, hogy néhány órán belül megállapodhat az Egyesült Államok Iránnal, ez hétfő reggelre sem sikerült. Több vitás kérdés is maradt: Irán nehezen akar engedni az atomprogramból, az Egyesült Államok pedig azt sem nézi jó szemmel, hogy díjat kérnének a Hormuzi-szoroson való átkelésért.

Elítélte Orbán Anita a Kijevet ért súlyos orosz csapást

Határozottan elítélte a támadásokat.

Sok magyar még bizonytalan Orbán Anita miatt

Vélemények az új kormány külpolitikájáról.

Orosz csapásokkal indult a vasárnap Kijevben

Oroszország az éjszaka drónokkal és ballisztikus rakétákkal heves támadást intézett Kijev ellen – közölték vasárnap ukrán tisztviselők.  

Szent-Iványi István

Két kényes feltétele is van az uniós pénzek megszerzésének – Interjú Szent-Iványi Istvánnal

A zárolt uniós pénzek feloldásának feltételei nagyrészt könnyen teljesíthetőek, ugyanakkor az idő nagyon szorít, két kényes politikai kérdésben pedig kompromisszumot kellene kötnie a Tisza-kormánynak – erről Szent-Iványi István beszélt a Klasszis Podcastban. A külpolitikai szakértő szerint ez a két kérdés az úgynevezett gyermekvédelmi törvény és a menekültügyi szabályozás, de mindkettőre létezik vállalható megoldás. Mint fogalmazott, az új magyar kormánynak még „kegyelmi időszaka” van Brüsszelben, ez azonban nem korlátlan. 

Kezd elegük lenni az irániaknak Trumpék húzásaiból

Szabotálják az amerikaiak a béketárgyalásokat?

Uniós szankciókkal néz szembe, aki a Hormuzi-szoros lezárásáról döntött

Változtatott szankciós keretén az Európai Unió Tanácsa: péntektől korlátozhatják a Hormuzi-szoros hajózásának akadályozásáért felelős emberek beutazását. Az uniós bankokban tárolt vagyonelemeiket befagyaszthatják.

