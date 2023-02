Nem bírta ki Orbán Viktor, odaszólt egyet Zelenszkijnek a nagy találkozás előtt

Orbán Viktor már reggel útnak indult a ma kezdődő uniós csúcstalálkozóra, ahol - mint kiderült - a tegnap váratlanul Londonba, majd Párizsba látogató Volodomir Zelenszkij ukrán elnök is jelen lesz. Mint ismeretes, a magyar és az ukrán vezetés között nem éppen a legjobb a viszony, legutóbb éppen a miniszterelnök egy sajtóbeszélgetésen Ukrajnára tett megjegyzései vezettek diplomáciai üzengetéshez a két ország vezetése között.

A magyar miniszterelnök most először találkozhat a háború kitörése óta az ukrán elnökkel, és erre utalt is a csúcsot felvezető Twitter-üzenetében, amelyben azt írta:

Important #EUCO today with President @ZelenskyyUA . Hungary will continue to provide humanitarian and financial support to Ukraine. We support an immediate ceasefire in order to prevent the further loss of human lives. Hungary belongs to the peace camp!