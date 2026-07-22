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Külpolitika Foci-vb 2026 Spanyolország

Nem csak a fociban vehetnénk példát erről a nagy uniós országról

mfor.hu

Spanyolország labdarúgásban ismét a csúcsra ért, emellett kulturálisan, politikailag és részben gazdaságilag is progresszívnak és sikeresnek tűnik.

Az ibériai állam nem csak a futballban ünnepelhet manapság – a spanyol válogatott vasárnap megnyerte a foci-vb-t –, hanem szélesebb értelemben is a siker érzése lengi be az országot, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

A vb-győzelem sok szurkolót megerősített abban a hitében, hogy a sport mellett kulturális és gazdasági újjáéledés is történik. Az erős spanyol gazdaságra - bár vannak problémák is – Európa nagy része irigykedhet (a GDP 2,8 százalékkal bővült tavaly), és sokkal előrébb jár a nyugati országok többségénél például a megújuló energiákra való átállásban is.

Így ünnepelte a spanyol válogatott a vb-győzelmet
Így ünnepelte a spanyol válogatott a vb-győzelmet
Fotó: Facebook/Selección Española de Fútbol

Eközben a spanyol kultúra is újabb sikereket arat külföldön (Javier Ambrossi és Javier Calvo elnyerte a legjobb rendezőnek járó díjat az idei Cannes-i Filmfesztiválon), a spanyol kormány szerint pedig idén rekordszámú, 100 millió látogató érkezhet az országba.

Ami a politikát illeti, a jelenlegi szociáldemokrata kormány a nemzetközi liberális-baloldali véleményvezérek egyik kedvenc hivatkozási alapja lett. Ennek oka egyrészt a nagyvonalú, humanista migrációs politikája: Spanyolország egymillió papírok nélküli, de büntetlen előéletű bevándorló legalizálására készül, részben a munkaerőszükségletre hivatkozva.

A spanyol kormány emellett a palesztinok melletti egyértelmű kiállás miatt is elismerést kap baloldali köröktől, és az EU-n belül a legélesebb kritikusa a jelenlegi izraeli kormánynak.

A teljes írást a Privátbankáron olvashatják.  

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