Nem csak a tavasz kezdődik majd – megint gyűlnek hazánkban a trumpisták

„Akkora CPAC Hungary lesz itt, immár ötödik alkalommal, március 21-én, hogy ketté áll a ház. Fel győzelemre!” - mondta a videóban Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Trumpok voltak Trump előtt

„CPAC Hungary 2026-ban újra, megint, ötödjére. Az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát. A globális dzsembori, ami antiglobalista. A konferencia, melyet minden évben Orbán Viktor nyit meg és Donald Trump külön köszönt. És igen, vele új világ van, mi pedig már Trumpok voltunk Trump előtt, itt hangzott el a kulcsmondat: »No migration, no gender, no war!«” – írják az esemény honlapján.