Nem csinált semmi rosszat – állítja az elhurcolt venezuelai elnök

Az elhurcolt venezuelai elnök, Nicolas Maduro hétfőn ártatlannak vallotta magát a kábítószer-terrorizmussal kapcsolatos vádakban a New York-i szövetségi bíróságon – írja a Reuters. A 63 éves Maduro négy vádpontban vallotta magát ártatlannak, köztük kábítószer-terrorizmus, kokain behozatalára irányuló összeesküvés, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklása miatt emelt vádakban.

Kapcsolódó cikk Nicolas Maduro sorsa akár hétfőn eldőlhet? Az elnök és felesége a bíróság elé állhat ma.

A vád szerint Maduro egy olyan kokainkereskedelmi hálózatot felügyelt, amely együttműködött erőszakos szervezetekkel, köztük a mexikói Sinaloa és Zetas kartellekkel, a kolumbiai FARC lázadóival, valamint a venezuelai Tren de Aragua bűnbandá