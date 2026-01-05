1p
Külpolitika Venezuela

Nem csinált semmi rosszat – állítja az elhurcolt venezuelai elnök

mfor.hu

Tagadta az ellene felhozott vádakat. 

Az elhurcolt venezuelai elnök, Nicolas Maduro hétfőn ártatlannak vallotta magát a kábítószer-terrorizmussal kapcsolatos vádakban a New York-i szövetségi bíróságon – írja a Reuters. A 63 éves Maduro négy vádpontban vallotta magát ártatlannak, köztük kábítószer-terrorizmus, kokain behozatalára irányuló összeesküvés, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklása miatt emelt vádakban.

A vád szerint Maduro egy olyan kokainkereskedelmi hálózatot felügyelt, amely együttműködött erőszakos szervezetekkel, köztük a mexikói Sinaloa és Zetas kartellekkel, a kolumbiai FARC lázadóival, valamint a venezuelai Tren de Aragua bűnbandá

