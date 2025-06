Nem egyedül háborúzik Szijjártó Péter Brüsszellel a jövő héten

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Az Európai Bizottság 2027 végéig tiltaná be az orosz gáz és cseppfolyósított földgáz importját az EU-ba.

„A jövő héten a külügyminiszteri tanácsülésen is együtt fogunk fellépni az ellen, hogy Kijev kedvéért Brüsszel Magyarország és Szlovákia energiaellátását sodorja veszélybe, és a magyar és a szlovák emberek rezsiköltségeit emelje meg brutális mértékben” - vélekedett a tárcavezető.

A tárcavezető Juraj Blanár szlovák külügyi és európai ügyekért felelős miniszterrel történt találkozója után elmondta: Magyarországon és Szlovákiában is veszélybe sodorja „a Von der Leyen-Zelenszkij-terv” az energiaellátás biztonságát és nagyon komoly áremelésekhez vezet ez a javaslat mindkét országban.

