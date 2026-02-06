2p
Nem elírás: 27 tonna marihuánát foglaltak le Észak-Macedóniában

Nyolc nappal a szerbiai rekordot jelentő öt tonnás marihuánafogás után Észak-Macedóniában ennek a többszörösét, 27 tonnát találta meg a hatóság egy összehangolt akció során. Az egyik skopjei helyszínen pedig a nyomozók is elindultak egy szálon.

Rekordmennyiségű, közel 27 tonna marihiánát foglalt le az északmacedón rendőrség csütörtök este. Tíz tonnát a szkopjei OHIS ipari komplexumban találtak meg, egy másik, jelentős lefoglalás a Strumica térségében történt – írja a délvidéki Magyar Szó.

A szállítmányok a Szerbiába irányuló kábítószer-csempészet részei voltak. Az MTI azt írja, gyógyászati célú kannabisz lefoglalásáról van szó, de a nyomozók azt feltételezik, hogy a termelés jelentős része a feketepiacra került. Észak-Macedónia 2016-ban engedélyezte a kannabisz orvosi célokra történő termesztését.

Múlt héten a dél-szerbiai Konjuh településen öt tonna marihuánát találtak egy helyi üzletember és a Szerb Haladó Párt politikusa, Rade Spasojević birtokán. A szerb ügyészség hétfőn közölte, hogy a farmon talált kábítószer Észak-Macedóniából származott. Ivica Dačić belügyminiszter azt mondta, ez a legnagyobb kábítószerfogás eddig Szerbiában, a lefoglalt drog értéke 7-10 millió euró (2,65-3,78 milliárd forint) közé tehető.

Érdekesség, hogy az OHIS ipari komplexumban volt bejegyezve az Alfafarm DOO Skopje nevű cég, amelynek a tulajdonosi szerkezetében gyanús változásokat észleltek néhány nappal a szerbiai akció előtt. Az északmacedón rendőrség az Alfafarm cég több munkatársát körözi. A kereskedelmi vállalatot 2023-ban jegyezték be, hivatalos tevékenysége gyógyszerészeti célú növények, aromás és gyógynövények termesztése és feldolgozása.

