Nem enyhül a brutális orosz légitámadás

Odesszai megye déli részét, ezen belül az ukrán-román határ mentén elterülő Izmaili járást is tömeges támadás érte. A járási közigazgatási hivatal adatai szerint a Duna-deltában fekvő Vilkovo térségét dróntámadás érte, az ellenséges drónok egy részét lelőtték, de a támadás során több magánházat is találat ért, öt helyen tűz ütött ki.

Harkiv városában két ember meghalt és hatvanan megsebesültek az éjszakai orosz légicsapásban – jelentette az Unian hírügynökség a helyi hatóságok hivatalos közleményei alapján. Ihor Terehov polgármester azt közölte, hogy az ellenség 17 Sahíd típusú támadó drónnal csapott le Harkiv két kerületére. Többszintes épületeket, magánházakat, játszótereket, üzleteket és tömegközlekedési eszközöket értek közvetlen találatok, és villamos- és troli-felsővezetékek is megrongálódtak – tette hozzá a városvezető.

Az orosz hadsereg egy rakétát és 85 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen szerdára virradó éjjel.

