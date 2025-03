Nem finomkodott Szijjártó Péter, amikor lengyel kollégájáról kérdezték

Szavai szerint a közösség ezzel gyakorlatilag importálná a háborút, ráadásul – mint rámutatott – arra is emlékezni kell, hogy az ukrán gabonatranzit engedélyezése mennyire nehéz helyzetbe hozta a közép-európai gazdákat.

Úgyhogy én azt gondolom, törvényszerű volt, hogy egyszer bekövetkezik egy ilyen stílusú eszmecsere is az interneten"

„És mivel az amerikai kormány jól láthatóan teljes mértékben elkötelezett a béketeremtés mellett, azt hiszem, nem meglepő, hogy egy elkötelezett békepárti és egy agresszívan háborúpárti politikus között akár ilyen szintig is lemegy a vita” – fogalmazott.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezetőt sajtóértekezletén megkérdezték a Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter és Elon Musk amerikai elnöki tanácsadó között kirobbant vitáról is, amelynek kapcsán leszögezte, hogy előbbi az egyik

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az egyik legelvetemültebb háborúpárti politikus Európában, így nem is meglepő az összetűzése az elkötelezett békepárti amerikai kormányt képviselő Elon Muskkal – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

