2p
Külpolitika Belgium Európai Unió Lengyelország

Nem hiányolják Orbán Viktort az uniós csúcsról, a lengyel kormányfő be is szólt neki

mfor.hu

Évek óta most először nincs jelen egyetlen orosz sem a teremben – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök Nicosiában, az Európai Tanács ülésén pénteken.

Ciprus fővárosában, Nicosiában ültek össze az európai állam- és kormányfők az Európai Tanács értekezletén pénteken. Orbán Viktor ügyvezető miniszterelnök nem vett részt a csúcstalálkozón, erről pedig többen is említést tettek.

„Hatalmas megkönnyebbülés érezhető a tagállami vezetők körében, mert évek óta most először nincs jelen egyetlen orosz sem a teremben, ha értik, mire gondolok” – mondta Donald Tusk lengyel kormányfő. Hozzátette: nagyon elégedett, mert hiába mondják, hogy a demokráciának nincs esélye a tekintélyelvű rezsimekkel szemben, a magyarországi választások egyértelmű jelzést küldenek arról, hogy a demokraták nem vesztesek.

Tusk nagyon fontos dolognak, és egyúttal a magyarok győzelmének nevezte Magyar Péter választási sikerét. „Nem vagyunk kiszolgáltatva, ha küzdeni akarunk a korrupció ellen, valamint az olyan erős személyiségekkel szemben, mint Orbán Viktor. Tudom, hogy manapság semmi sem könnyű, de legalább annak nagyon örülhetünk, hogy van jövője Európának” – értékelte a helyzetet.

A belga miniszterelnök enyhébb hangvételben emlegette Orbánt: Bart De Wever úgy látja, kicsit túl nagy az eufória a magyar ügyvezető miniszterelnök hiánya miatt.

„Másfél éve vagyok itt. Tapasztalataim szerint gyakran nehéz partner volt, de soha nem volt lehetetlen partner” – mondta De Wever. Ő is úgy látja, hogy a dolgok most már egy kicsit simábban fognak menni, de túlzásnak nevezte, hogy Orbán Viktor elképzelése csak Magyarországon létezne. „Ez a következő hónapokban kiderül, de azt hiszem, hogy talán olyan dolgok is lehetővé válnak Ukrajna számára, amelyek eddig nagyon nehezek voltak” – mondta.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ha kell, az amerikaiak a tűzszünet alatt is lőnek

Ha kell, az amerikaiak a tűzszünet alatt is lőnek

Donald Trump elrendelte minden iráni hajó megsemmisítését, amely aknát telepítene a Hormuzi-szorosban.

Még ki sem hűlt az előző, máris újabb szankciós csomagon dogozik az EU

Még ki sem hűlt az előző, máris újabb szankciós csomagon dogozik az EU

Folytatódik az Oroszországra helyezett gazdasági nyomás.

Trump: három héttel meghosszabbítják az izraeli-libanoni tűzszünetet

Trump: három héttel meghosszabbítják az izraeli-libanoni tűzszünetet

Az amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.

Elárulta Putyin, hogy miért kapcsolják le az internetet Oroszországban

Elárulta Putyin, hogy miért kapcsolják le az internetet Oroszországban

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt mondta, hogy az országban tapasztalható internetkimaradásokat biztonsági okokból vezetik be. Csak nagyon enyhe önkritikát gyakorolt ezzel kapcsolatban.

Nagy nehezen elfogadta az Európai Unió az újabb szankciócsomagot Oroszország ellen

Nagy nehezen elfogadta az Európai Unió az újabb szankciós csomagot Oroszország ellen

Az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot. Ezt a testület soros ciprusi elnöksége közölte az X-en. 

Alig indult újra a szállítás, sajtóhírek szerint Ukrajna máris drónokkal támadta a Barátság kőolajvezetéket

Alig indult újra a szállítás, sajtóhírek szerint Ukrajna máris drónokkal támadta a Barátság kőolajvezetéket

Röviddel azután, hogy Kijev helyreállította az orosz olajtól függő Szlovákia és Magyarország felé irányuló szállításokat a Barátság (Druzsba) vezetéken keresztül, ukrán drónok csütörtökön megtámadták a Druzsba kőolajszállítási hálózat egyik kulcsfontosságú, Oroszország területén található csomópontját, és tüzet okoztak – számolt be róla a Kyiv Post.

Megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába

Megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába

Csaknem három hónap után indult újra a Barátság.

Azonnali hatállyal menesztették az amerikai haditengerészeti minisztert

Azonnali hatállyal menesztették az amerikai haditengerészeti minisztert

Belső viszályok dúltak a Pentagon vezető tisztségviselőivel.

Szijjártó Péter: „Milyen jó, hogy nem most van a választás, még nagyobbat nyertek volna".

Szijjártó Péter: „Milyen jó, hogy nem most van a választás, még nagyobbat nyertek volna”

Interjút adott a távozó miniszter.

