Nem hiányolják Orbán Viktort az uniós csúcsról, a lengyel kormányfő be is szólt neki

Ciprus fővárosában, Nicosiában ültek össze az európai állam- és kormányfők az Európai Tanács értekezletén pénteken. Orbán Viktor ügyvezető miniszterelnök nem vett részt a csúcstalálkozón, erről pedig többen is említést tettek.

„Hatalmas megkönnyebbülés érezhető a tagállami vezetők körében, mert évek óta most először nincs jelen egyetlen orosz sem a teremben, ha értik, mire gondolok” – mondta Donald Tusk lengyel kormányfő. Hozzátette: nagyon elégedett, mert hiába mondják, hogy a demokráciának nincs esélye a tekintélyelvű rezsimekkel szemben, a magyarországi választások egyértelmű jelzést küldenek arról, hogy a demokraták nem vesztesek.

Tusk nagyon fontos dolognak, és egyúttal a magyarok győzelmének nevezte Magyar Péter választási sikerét. „Nem vagyunk kiszolgáltatva, ha küzdeni akarunk a korrupció ellen, valamint az olyan erős személyiségekkel szemben, mint Orbán Viktor. Tudom, hogy manapság semmi sem könnyű, de legalább annak nagyon örülhetünk, hogy van jövője Európának” – értékelte a helyzetet.

A belga miniszterelnök enyhébb hangvételben emlegette Orbánt: Bart De Wever úgy látja, kicsit túl nagy az eufória a magyar ügyvezető miniszterelnök hiánya miatt.

„Másfél éve vagyok itt. Tapasztalataim szerint gyakran nehéz partner volt, de soha nem volt lehetetlen partner” – mondta De Wever. Ő is úgy látja, hogy a dolgok most már egy kicsit simábban fognak menni, de túlzásnak nevezte, hogy Orbán Viktor elképzelése csak Magyarországon létezne. „Ez a következő hónapokban kiderül, de azt hiszem, hogy talán olyan dolgok is lehetővé válnak Ukrajna számára, amelyek eddig nagyon nehezek voltak” – mondta.