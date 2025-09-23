Az Európai Parlament jogi szakbizottsága négy magyar vonatkozású mentelmi ügyről tárgyalt ma délelőtt. A testületnek Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, Dobrev Klára, a DK elnöke és Ilaria Salis, a Magyarországon eljárás alá vont, majd EP-képviselővé választása után kiengedett olasz antifa aktivista mentelmi jogának felfüggesztéséről is véleményt kellett kiadnia – számol be róla az EUrológus.

A magyar hatóságok Magyar Péter esetében két ügyben, Dobrev Klára esetében egy magánvádas, becsületsértéssel összefüggő ügyben, a baloldali Ilaria Salis kapcsán pedig a budapesti Antifa-támadásokban való részvétel ügyében kérték ki az érintettek mentelmi jogát az Európai Parlamenttől.

Nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának kiadását az Európai Parlament

Fotó: Facebook/Magyar Péter

A bizottsági eljárás lezajlott, a képviselőknek arról kellett döntést hozniuk, hogy helyt adnak-e a magyar indítványoknak és támogatják-e az Európai Parlament plenáris ülése felé a három politikus mentelmi jogának felfüggesztését. A helyszínen az EUrologus egy, a teremből kilépő olasz EP-képviselőtől úgy értesült, hogy sem Magyar Péter, sem Ilaria Salis esetében nem javasolják a plenáris ülésnek a mentelmi jog felfüggesztését. Néhány perccel később azt is megtudta a portál, hogy Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését is elutasították.