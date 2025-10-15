Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Izraeli-palesztin konfliktus

Nem jönnek a holttestek, veszélyben a gázai tűzszünet

mfor.hu

Izrael egyre idegesebb.

Ugyan kedd késő este újabb négy halott izraeli túsz földi maradványait szolgáltatta ki a Hamász a Vöröskeresztnek, ezzel még mindig nem teljesítette a terrorszervezet a tűzszüneti megállapodás feltételeit – olvasható a BBC híradásában.

A Hamásznak a megállapodás értelmében még hétfőn át kellett volna adnia Izraelnek a még élő 20 túsz mellett 28 halott túsz maradványait is. Miközben az élő túszok valóban visszanyerték a szabadságukat még hétfőn, aznap csak négy túsz maradványait adta ki a Hamász, majd kedden újabb négyét.

Izrael a második körben átadott maradványok azonosítását még végzi, az izraeli védelmi miniszter pedig arra figyelmeztette a Hamászt, hogy

„bármilyen késlekedést vagy szándékos elkerülést a megállapodás súlyos megsértésének tekintenek, és ennek megfelelően fognak reagálni rá”. 

Egyelőre az izraeli hatóságok a rafáhi határátkelő megnyitásának elhalasztásáról, illetve a Gázai övezetbe irányuló segélyszállítmányok korlátozásáról döntött.

 

