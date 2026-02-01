„Nem lesz köpködés” – Trump keményen megfenyegette a tüntetőket

2p
A hadsereg tehet rendet.

Az amerikai elnök szigorú és határozott fellépést kért a szövetségi irányítás alatt álló rendvédelmi erőktől szombaton a szövetségi tulajdont megrongáló tüntetőkkel szemben, és a katonaság ismételt mozgósítását sem zárta ki.

Donald Trump a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy elvárását Kristi Noem belbiztonsági miniszter tudomására hozta.

Arra hívta fel a figyelmet: a bevándorlási hatóságot és a határőrséget arra utasította, hogy legyenek„nagyon határozottak” a szövetségi kormány tulajdonának védelmében.

„Nem lesz köpködés a tisztjeink arcába, nem fogják ütni és kirúgni autóink lámpáit, és nem fognak köveket, téglákat dobni járműveinkre és hazafi harcosainkra” 

fogalmazott az elnök.

Szavai szerint pénteken éjszaka az Oregon állambeli Eugene-ban tüntetők betörtek egy szövetségi épületbe, komoly károkat okoztak, és zaklatták az ott dolgozó alkalmazottakat, a helyi rendvédelmi erők pedig semmit sem tettek a rendbontás megfékezése érdekében.

Donald Trump egyben hangsúlyozta, hogy a demonstrációk által érintett demokrata irányítású nagyvárosok vezetésének kell gondoskodnia a rend fenntartásáról, ugyanakkor kiemelte, hogy amennyiben a szövetségi kormány tulajdonában álló létesítményt atrocitás ér a jövőben, amit a helyi rendőrség nem tud megakadályozni, akkor annak védelmére akár a katonaságot is mozgósítja.

Pénteken az Egyesült Államok több nagyvárosában tartottak több ezres tüntetéseket a bevándorlási hatóság és annak minneapolisi tevékenysége ellen. Los Angelesben az erőszakossá váló demonstrálók közül többeket letartóztattak.

(MTI)

