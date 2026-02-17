2p

Külpolitika Donald Trump ENSZ Irán

Nem mindenki fog örülni – Trump kemény üzenetet küldött

mfor.hu

A Béketanács hatása jóval túlnyúlik majd a gázai békén, és bizonyos kérdésekben az ENSZ-szel összehangoltan működik majd – jelentette ki Donald Trump kedden.

Az amerikai elnök helyi idő szerint a hétfő éjszakai órákban hivatali repülőgépének fedélzetén újságírók előtt kifejtette, hogy az ENSZ nem él a benne rejlő hatalmas lehetőségekkel. A Béketanács hatásával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az ENSZ részéről „lehet, hogy kicsit gyűlölnek majd bennünket”, és hozzátette, hogy „a világ néhány legnagyszerűbb vezetője” is tagja a nemzetközi testületnek.

Donald Trump Iránnal kapcsolatban kijelentette, hogy Teheránnak meg kell állapodnia az Egyesült Államokkal, amennyiben „el akarja kerülni a következményeket”. A kedden Genfben folytatódó diplomáciai egyeztetésekkel kapcsolatban megállapította, hogy Irán meg akar egyezni. A genfi tárgyalásokról további részleteket laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzésében is olvashat, itt >>>

Az amerikai elnök közölte azt is, hogy a kubai vezetéssel szintén zajlanak tárgyalások, amelyekben Marco Rubio külügyminiszter vesz részt. A karibi szigetországot „bukott államnak” nevezte, ahol arra sincs pénz, hogy a repülőgépeket feltöltsék üzemanyaggal, és ahol humanitárius veszélyhelyzet alakult ki. Donald Trump egyben megállapodásra sürgette a havannai vezetést.

Az elnök közölte, hogy a tajvani fegyverszállítások kérdésében hamarosan döntés születik, és megjegyezte, hogy a témáról beszélt a kínai elnökkel is.

(MTI) 

A genfi tárgyalásokra figyel a világ

Nem lesz könnyű megállapodást kötni Iránnal.

2,1 százalékra gyorsult az infláció Németországban

Az élelmiszerárak gyorsuló ütemben emelkedtek.

Fordulat? Hatalmas területet foglaltak vissza Oroszországtól az ukránok

A visszafoglalt területek főként Zaporizzsja városától keletre koncentrálódnak.

Zelenszkij aggódik: komoly támadásra készül Oroszország?

További védelmi intézkedésekre van szükség.

Tagadják Moszkvában, hogy Putyin így ölette meg Navalnijt

A nemzetközi vádakra reagált a Kreml.

Nem a jó irány: brutális az orosz gazdaság újabb kihívása

Hiába a puytini fegyelem, lejtőn Oroszország gazdasága.

