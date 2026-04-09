Nem örül Zelenszkij J. D. Vance budapesti látogatásának

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Rest is Politics című műsornak adott interjút, amelyben szóba kerültek a magyar választások is. Az elnök szerint J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatása a kampány finisében

„nem segít”,

de hozzátette, ő nem akar beleszólni a vasárnapi magyar választásokba, a döntés a magyar emberek kezében van.

Beszélt Zelenszkij arról is, hogy az Egyesült Államok figyelmen kívül hagyja a meggyőző bizonyítékokat arról, hogy Oroszország segít Iránnak célba venni a közel-keleti amerikai katonai bázisokat.

„A probléma az, hogy bíznak Putyinban. És ez kár”

- fogalmazott Zelenszkij, aki szerint az ukrajnai háború lezárásával megbízott amerikai főtárgyalók, Steve Witkoff és Jared Kushner túl sok időt töltöttek Putyinnal és embereivel, és nem hajlandók felismerni, hogy

„Putyin hazudik nekik”,

és valójában Ukrajna további, lépésről lépésre történő megszállásán dolgozik.

Arról is beszélt, hogy szerinte Európának maximalizálnia kellene az erejeét most, hogy az Egyesült Államok a NATO-ból való kilépéssel fenyegetőzik. Szerinte az EU-nak Ukrajnával, az Egyesült Királysággal, Törökországgal és Norvégiával kellene összefognia, hogy olyan katonai blokk jöjjön létre, ami képes elrettenteni Oroszországot. Szerinte Ukrajna és Törökország nélkül Európának nem lesz olyan hadereje, ami megküzdhetne az oroszokkal.

A teljes interjú csütörtökön kerül fel a The Rest is Politics csatornáira, részleteket a The Guardian közölt a beszélgetésből.