Külpolitika Európai Parlament Patrióták Európáért Ursula von der Leyen

Nem sikerült a Patriótáknak megbuktatni Ursula von der Leyent

mfor.hu

Az Európai Parlamentben csütörtökön volt a bizalmatlansági szavazás a politikusnő, és az általa vezetett Európai Bizottság ellen.

A Patrióták a bizalmatlansági indítványban elsősorban a Mercosur-megállapodást hozták fel indokként – írja a HVG.

A mostani szavazáson 165-en támogatták az előterjesztést, 390-en ellenezték és 10-en tartózkodtak. A sikerhez kétharmados többségre lett volna szükség, azonban éppen ellenkezőleg, azok voltak bőven kétharmados többségben, akik Ursula von der Leyent a hivatalában akarták tartani.

Megőrizte a belé vetett bizalmat Ursula von der Leyen
Megőrizte a belé vetett bizalmat Ursula von der Leyen
Fotó: Európai Parlament

Érdekesség, hogy ez az eredmény azt követően született, hogy a képviselők szűk többséggel úgy döntöttek szerdán, hogy a Bizottság elnöke által aláírt Mercosur-megállapodás jogi megítélését az Európai Bíróság elé utalták.

Az eddig három bizalmatlansági szavazás közül tavaly júliusban 175 támogató, 360 ellenszavazat és 18 tartózkodás született. Október 9-én két indítványról is szavaztak: az egyiket 179-en, a másikat pedig 133-an támogatták. Utóbbit leszámítva – amelyet a szélsőbaloldal kezdeményezett – mindegyik esetben a szélsőjobboldali, populista frakciók javasolták a Bizottság menesztését.

